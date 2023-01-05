От Алфа до Зевса: как в Австралии меняются имена домашних животных





В австралийских домах живет больше домашних животных, чем людей. Данные Animal Medicines Australia за 2021 год показывают, что в стране насчитывается более 30 миллионов домашних животных, при этом Австралия занимает одно из первых мест в мире по количеству владельцев домашних животных.





Пандемия привела к тому, что количество владельцев домашних животных за два года увеличилось на 8% — с 61% в 2019 году до 69% в 2021 году.





С увеличением числа владельцев домашних животных появляются и новые имена для питомцев. The Lost Dogs’ Home недавно опубликовал список лучших имен домашних животных за 2022 год.





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