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От Алфа до Зевса: как в Австралии меняются имена домашних животных

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Кот из Сиднейского приюта по имени Филя Source: SBS Russian

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Published 5 January 2023 at 3:06pm
By Peggy Giakoumelos
Presented by SBS Russian, Victoria Stankeeva
Source: SBS
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Дейзи, Харли, Луна и Чарли. Согласно данным, собранным The Lost Dogs’ Home, это одни из самых популярных имен домашних животных в Австралии. Этот список появился в результате информационной кампании, в ходе которой приюты для животных по всей стране призывают людей забирать из приюта, а не покупать их следующего питомца.

Published 5 January 2023 at 3:06pm
By Peggy Giakoumelos
Presented by SBS Russian, Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages

В австралийских домах живет больше домашних животных, чем людей. Данные Animal Medicines Australia за 2021 год показывают, что в стране насчитывается более 30 миллионов домашних животных, при этом Австралия занимает одно из первых мест в мире по количеству владельцев домашних животных.

Пандемия привела к тому, что количество владельцев домашних животных за два года увеличилось на 8% — с 61% в 2019 году до 69% в 2021 году.

С увеличением числа владельцев домашних животных появляются и новые имена для питомцев. The Lost Dogs’ Home недавно опубликовал список лучших имен домашних животных за 2022 год.

Более подробно - в нашем аудио.
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