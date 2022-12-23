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"Домашнее животное - это обязательство на всю его жизнь, а не только на праздники"

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PUPPY OPENING CHRISTMAS GIFT

Credit: Ghislain & Marie David de Lossy/Getty Images

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Published 24 December 2022 at 9:25am
By Phillippa Carisbrooke, Svetlana Printcev
Source: SBS
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Подумываете приобрести домашнего питомца в качестве подарка на Рождество или Новый год? Возьмите паузу для размышления. Сотрудники центров временного содержания, которые переполнены животными, напоминают, что домашнего питомца заводят на всю его жизнь, а не только на праздники.

Published 24 December 2022 at 9:25am
By Phillippa Carisbrooke, Svetlana Printcev
Source: SBS
Available in other languages
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Санта и один из его эльфов создают рождественское настроение в приюте для животных в Мельбурне и напоминают людям о бедственном положении брошенных на произвол судьбы животных.

"Этот пес нуждается в новом доме. И поскорее".

Более тысячи бездомных животных находятся на попечении организации "The Lost Dogs Home" и ее подразделениях в эти предпраздничные дни.

Сообщается о 30%-ном увеличении числа поступления новых животных по сравнению с этим же периодом год назад.

По словам пресс-секретаря Сузаны Талезски, рост стоимости жизни приводит к тому, что больше владельцев животных начинают от них избавляться.

«Это является печальной правдой жизни, что люди вынуждены выбирать между рождественским ужином на столе для своих семей или домашним животным. Мы хотим, чтобы это было иначе. Мы бы хотели, чтобы это все было совсем по-другому».

Окончание периода локдаунов и открытие границ для путешествий также способствуют тому, что животные становятся помехой и их отдают.

«Сейчас люди уезжают в отпуск. И, к сожалению, не хотят брать с собой своих питомцев. Таким образом, большая свобода для людей, к сожалению, имела свое влияние на домашних животных».

Хотя принятие в семью было бы величайшим подарком для бездомного животного, людей призывают подумать дважды, прежде чем приобретать питомца в качестве рождественского подарка.

«Мы бы очень хотели, чтобы вы забрали у нас некоторых животных. Но пожалуйста, что бы вы ни делали, пожалуйста, убедитесь, что вы в состоянии заботиться об этом питомце всю его оставшуюся жизнь. Это может быть обязательство на 15-20 лет».

Санта надеется, что новый дом и заботливые хозяева будут найдены для многих подопечных центра.

«Заметна искренняя, и растущая потребность людей принять животное в свою жизнь. И поэтому я очень надеюсь, что всех животных здесь ждет хорошее будущее.'
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