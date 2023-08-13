Из России с заботой: Бизнес по импорту в Австралию деревянной экопосуды

В интервью Егор и Людмила рассказали о проблемах с доставкой и реализацией их продукции в Австралии: "Нам тяжело конкурировать с более дешевой, но менее качественной продукцией из Китая".
Людмила добавила, что к созданию эко-компании их подтолкнуло рождение дочки: "Мы хотим, чтобы наш ребенок видел мир чистым и цветущим. Все начинается с малого".
Source: Photo by @Albeta_a_leaf_ahead
Source: Photo by @Albeta_a_leaf_ahead
Альтернативы пластиковой упаковке пока нет.
Супруги рассказали, как непросто сейчас найти замену пластиковой упаковке.
Людмила и Егор создали Инстаграм-аккаунт, где рассказывают о концепции разумного потребления:
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