Из России с заботой: Бизнес по импорту в Австралию деревянной экопосуды

В интервью Егор и Людмила рассказали о проблемах с доставкой и реализацией их продукции в Австралии: "Нам тяжело конкурировать с более дешевой, но менее качественной продукцией из Китая".

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Людмила добавила, что к созданию эко-компании их подтолкнуло рождение дочки: "Мы хотим, чтобы наш ребенок видел мир чистым и цветущим. Все начинается с малого".