От веджимайта до мяса кенгуру: что едят австралийцы?

TimTams on shelves

Source: Flickr/charlotteinaustralia

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Что на обед? Порция личинок или, быть может, хвост кенгуру? А на десерт тогда по Анне Павловой? В третьем эпизоде «Расскажи мне про Австралию» обсуждаем, что же едят австралийцы.

Приезжая в новую страну, всегда теряешься, что же стоит и не стоит тут есть. Смотришь на соседний стол в кафе — а там местные завтракают исключительно авокадо. А где же красная икра? Ведут тебя на обед на фиш-энд-чипс, а ты глазами ищешь гречку. 

В третьем эпизоде «Расскажи мне про Австралию» разбираемся, что же австралийцы едят и почему.

Слушайте третий эпизод серии «Расскажи мне про Австралию»:
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From vegemite to kangaroo meat: the stories behind Australia's most iconic foods image

От веджимайта до мяса кенгуру: что едят австралийцы?

SBS Russian

08/02/202217:11
В этом эпизоде разбираемся, что австралийцы жарят на барбекю, сколько стоят бананы в глубокой пустыне и как ловят лобстеров. 

Шеф Паата из Сиднея, создатель проекта Chef Paata, расскажет нам про региональную Австралию и про то, как отличаются предпочтения в еде в глубинке штата Квинсленд и в крупных городах.

Самира Дамирова из Западной Австралии, фуд-фотограф, кулинар и участница популярного реалити-шоу MasterChef Australia, расскажет, как приготовить хвост кенгуру и чем австралийское барбекю отличается от привычных нам шашлыков.

Норни Беро, шеф-повар ресторана Mabu Mabu в Мельбурне, расскажет про еду Коренных народов Австралии и, в частности, про блюда с островов Торресова пролива.

Второй эпизод:
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Sanga или bikkie? Всё про австралийский сленг

В первом эпизоде «Расскажи мне про Австралию» мы рассказывали
про культуру океана
. А во втором — про австралийский слэнг. Все эпизоды серии вы найдете в
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«Расскажи мне про Австралию» была впервые создана Марам Исмаил для SBS Arabic24 под названием
Australia Explained
.

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