Приезжая в новую страну, всегда теряешься, что же стоит и не стоит тут есть. Смотришь на соседний стол в кафе — а там местные завтракают исключительно авокадо. А где же красная икра? Ведут тебя на обед на фиш-энд-чипс, а ты глазами ищешь гречку.





В третьем эпизоде «Расскажи мне про Австралию» разбираемся, что же австралийцы едят и почему.





Слушайте третий эпизод серии «Расскажи мне про Австралию»:

LISTEN TO От веджимайта до мяса кенгуру: что едят австралийцы? SBS Russian 08/02/2022 17:11 Play

В этом эпизоде разбираемся, что австралийцы жарят на барбекю, сколько стоят бананы в глубокой пустыне и как ловят лобстеров.





Шеф Паата из Сиднея, создатель проекта Chef Paata, расскажет нам про региональную Австралию и про то, как отличаются предпочтения в еде в глубинке штата Квинсленд и в крупных городах.





Самира Дамирова из Западной Австралии, фуд-фотограф, кулинар и участница популярного реалити-шоу MasterChef Australia, расскажет, как приготовить хвост кенгуру и чем австралийское барбекю отличается от привычных нам шашлыков.





Норни Беро, шеф-повар ресторана Mabu Mabu в Мельбурне, расскажет про еду Коренных народов Австралии и, в частности, про блюда с островов Торресова пролива.





Второй эпизод:

READ MORE Sanga или bikkie? Всё про австралийский сленг

В первом эпизоде «Расскажи мне про Австралию» мы рассказывали про культуру океана . А во втором — про австралийский слэнг. Все эпизоды серии вы найдете в Apple Podcasts , Google Podcasts или Spotify .



