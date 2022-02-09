Sanga или bikkie? Всё про австралийский сленг

two women chatting in a pub

Source: Pexels Elevate

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Что на brekkie сегодня? Bikkie или barbie? Некоторые выражения австралийского сленга любого застанут врасплох.

Факт того, что вы свободно владеете английским языком совсем не гарантирует, что вы поймете австралийский сленг.

Во втором эпизоде подкаста «Расскажи мне про Австралию» пойдет речь о главных выражениях этого лингвистического кубика-рубика.

Что это все значит? Когда можно использовать? А главное — как понять этот акцент?

Слушайте второй эпизод серии «Расскажи мне про Австралию»:
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Sanga or a bikkie? All you need to know about Aussie slang image

Sanga или bikkie? Всё про австралийский сленг

SBS Russian

02/02/202211:30
Александра Айхенвальд — профессор Университета Центрального Квинсленда,  одна из ведущих специалистов по полевой лингвистке в мире. Для этого выпуска подкаста Александра рассказала про социо-экономические причины разных австралийских акцентов и заодно поделилась своим любимым сленгом.

Ксения Гневшева — доктор лингвистических наук и старший преподаватель Австралийского национального университета. Ксения объяснила разницу между австралийским, британским и американским английским и рассказала о том, какие черты австралийского менталитета выражаются через язык.

Керри-Ли Хардинг, продюсер радио-программ NITV, помогла разобраться со сленгом, перенятым из языков Коренных народов Австралии.
ПЕРВЫЙ ЭПИЗОД ЗДЕСЬ:

На волне: Что значит для австралийцев океан?

Все эпизоды серии «Расскажи мне про Австралию» вы найдете в 
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«Расскажи мне про Австралию» была создана Марам Исмаил для SBS Arabic24 под названием “
Australia Explained
”.

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