Факт того, что вы свободно владеете английским языком совсем не гарантирует, что вы поймете австралийский сленг.





Во втором эпизоде подкаста «Расскажи мне про Австралию» пойдет речь о главных выражениях этого лингвистического кубика-рубика.





Что это все значит? Когда можно использовать? А главное — как понять этот акцент?





Слушайте второй эпизод серии «Расскажи мне про Австралию»:

LISTEN TO Sanga или bikkie? Всё про австралийский сленг SBS Russian 02/02/2022 11:30 Play

Александра Айхенвальд — профессор Университета Центрального Квинсленда, одна из ведущих специалистов по полевой лингвистке в мире. Для этого выпуска подкаста Александра рассказала про социо-экономические причины разных австралийских акцентов и заодно поделилась своим любимым сленгом.





Ксения Гневшева — доктор лингвистических наук и старший преподаватель Австралийского национального университета. Ксения объяснила разницу между австралийским, британским и американским английским и рассказала о том, какие черты австралийского менталитета выражаются через язык.





Керри-Ли Хардинг, продюсер радио-программ NITV, помогла разобраться со сленгом, перенятым из языков Коренных народов Австралии.

Все эпизоды серии «Расскажи мне про Австралию» вы найдете в Apple Podcasts , Google Podcasts или Spotify .



