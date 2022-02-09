Факт того, что вы свободно владеете английским языком совсем не гарантирует, что вы поймете австралийский сленг.
Во втором эпизоде подкаста «Расскажи мне про Австралию» пойдет речь о главных выражениях этого лингвистического кубика-рубика.
Что это все значит? Когда можно использовать? А главное — как понять этот акцент?
Слушайте второй эпизод серии «Расскажи мне про Австралию»:
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Sanga или bikkie? Всё про австралийский сленг
SBS Russian
02/02/202211:30
Александра Айхенвальд — профессор Университета Центрального Квинсленда, одна из ведущих специалистов по полевой лингвистке в мире. Для этого выпуска подкаста Александра рассказала про социо-экономические причины разных австралийских акцентов и заодно поделилась своим любимым сленгом.
Ксения Гневшева — доктор лингвистических наук и старший преподаватель Австралийского национального университета. Ксения объяснила разницу между австралийским, британским и американским английским и рассказала о том, какие черты австралийского менталитета выражаются через язык.
Керри-Ли Хардинг, продюсер радио-программ NITV, помогла разобраться со сленгом, перенятым из языков Коренных народов Австралии.
ПЕРВЫЙ ЭПИЗОД ЗДЕСЬ:
На волне: Что значит для австралийцев океан?
Все эпизоды серии «Расскажи мне про Австралию» вы найдете в , или .
«Расскажи мне про Австралию» была создана Марам Исмаил для SBS Arabic24 под названием “”.