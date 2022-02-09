Основная часть населения Австралии сосредоточена вдоль восточного и юго-восточного побережья. Океан для австралийцев — это своеобразный символ свободы и равноправия. Ведь перед лицом стихии стираются любые разногласия.





У Коренных народов Австралии, как на материке, так и на островах Торресова пролива, всего была особая связь с водой. Многие священные и культурно значимые места расположены вдоль побережья; вода использовалась в традиционных ритуалах; океан исторически был главным источником пищи и способом связи между представителями разных Коренных народов.





Колониальная же Австралия влюблялась в пляжи постепенно: первые курорты начали появляться к началу 20-го века. И примерно в тот же период, в 1915 году к австралийцам попал и сёрфинг.





Про связь австралийцев с океаном слушайте в первом эпизоде подкаста «Расскажи мне про Австралию».





LISTEN TO На волне: Что значит для австралийцев океан? SBS Russian 26/01/2022 15:11 Play





Для этого эпизода серфингистка Лена Лобова рассказала нам про важность защиты от солнца, про правила безопасности на пляже и о том, как в волнах отличить акулу от дельфина.





Джорди Кэмпбелл, представитель народов Мунна Мунна, объяснил значимость океана в его культуре и рассказал про свою образовательную программу сёрфинга и безопасности в воде для молодежи из числа Коренных народов.





Про важность сохранения Большого Барьерного Рифа, про изменение климата и катастрофические последствия для океана, которое оно несет, мы поговорили с морским биологом Катей Овсяниковой.





Все эпизоды серии «Расскажи мне про Австралию» вы найдете в Apple Podcasts , Google Podcasts или Spotify .



