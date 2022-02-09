На волне: Что значит для австралийцев океан?

Aerial images shows swimmers at Manly beach

Source: AAP/Sam Mooy

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Австралия — это океан, кораллы, волны, и акулы, выглядывающие из них. Всего вдоль побережья страны разбросано более десяти тысяч пляжей. В первом эпизоде серии «Расскажи мне про Австралию» мы узнаем, почему океан так важен для австралийцев.

Основная часть населения Австралии сосредоточена вдоль восточного и юго-восточного побережья. Океан для австралийцев — это своеобразный символ свободы и равноправия. Ведь перед лицом стихии стираются любые разногласия.

У Коренных народов Австралии, как на материке, так и на островах Торресова пролива, всего была особая связь с водой. Многие священные и культурно значимые места расположены вдоль побережья; вода использовалась в традиционных ритуалах; океан исторически был главным источником пищи и способом связи между представителями разных Коренных народов.

Колониальная же Австралия влюблялась в пляжи постепенно: первые курорты начали появляться к началу 20-го века. И примерно в тот же период, в 1915 году к австралийцам попал и сёрфинг. 

Про связь австралийцев с океаном слушайте в первом эпизоде подкаста «Расскажи мне про Австралию».

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Catching waves: Why do Australians love the beach? image

На волне: Что значит для австралийцев океан?

SBS Russian

26/01/202215:11


Для этого эпизода серфингистка Лена Лобова рассказала нам про важность защиты от солнца, про правила безопасности на пляже и о том, как в волнах отличить акулу от дельфина. 

Джорди Кэмпбелл, представитель народов Мунна Мунна, объяснил значимость океана в его культуре и рассказал про свою образовательную программу сёрфинга и безопасности в воде для молодежи из числа Коренных народов.

Про важность сохранения Большого Барьерного Рифа, про изменение климата и катастрофические последствия для океана, которое оно несет, мы поговорили с морским биологом Катей Овсяниковой. 

Все эпизоды серии «Расскажи мне про Австралию» вы найдете в 
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«Расскажи мне про Австралию» была создана Марам Исмаил для SBS Arabic24 под названием “
Australia Explained
”.

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