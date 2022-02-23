Спорт в Австралии: Куда все бегут и за кого болеют?

boy with grandfather playing cricket

Source: Getty Images/Karan Kapoor

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Зачем в офисе раз в год из шапки вытягивают имена лошадей? И почему регби, оказывается, несколько видов? В пятом эпизоде «Расскажи мне про Австралию» обсуждаем спорт.

Жизнь австралийцев во многом проходит на открытом воздухе. В широкополой шляпе и с толстым слоем крема от солнца тут и работают и отдыхают. А как не выйти на улицу, если там — океан, эвкалипты, национальные парки. Пробежка до работы, пляж после работы, а в обеденный перерыв — парк. Может, в том числе и поэтому продолжительность жизни в Австралии одна из самых высоких в мире.

В этом эпизоде мы поговорим про спорт — какие игры здесь наиболее популярны? За кого болеют всей страной? И почему эта нация не может никак успокоиться и все время куда-то бежит, гребет или плывет.

Слушайте пятый эпизод серии «Расскажи мне про Австралию»:

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What's ‘footy’? All you need to know about Australian sport image

Спорт в Австралии: Куда все бегут и за кого болеют?

SBS Russian

23/02/202217:13


О спортивных достижениях австралийцев и их пристрастии к физической культуре нам рассказал
Василий Грищенков
. Василий — советский легкоатлет, 3-х кратный чемпион СССР и дважды серебряный призёр чемпионата Европы.  

Пётр Кузьмин — президент футбольного клуба университета Ла Троуб в Мельбурне. А также основатель проекта играющих футбольных болельщиков
Aussie Supporteroos
. Пётр помог нам разобраться в правилах наиболее популярных игр в Австралии.

Про важность крикета для Коренных народов Австралии нам рассказала Джози Сангстер. Она работает в
музее Хэрроу и Центре Интерпретации Джонни Малла
. В Центре можно узнать подробней про историю первых 11 игроков в крикет из Австралии, которые отправились на соревнования в Англию в 1868 году.
Предыдущий, четвертый эпизод о популярной культуре в Австралии:

Рок и диджериду: Как искусство отражает австралийское общество

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«Расскажи мне про Австралию» была впервые создана Марам Исмаил для SBS Arabic24 под названием
“Australia Explained”
.

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