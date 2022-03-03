Босиком по песку: Что такое австралийское детство?

Three children running into the ocean

Source: James Braund/Getty Images

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Что это за семья пастушьих собак, которая учит родителей по всей Австралии фантазировать и играть вместе с детьми? И почему без панамки в школе не пустят играть на улицу? В шестом эпизоде «Расскажи мне про Австралию» — всё про детство.

Детство в Австралии — это сосиски на барбекю под звездами в национальном парке. Это жареная картошка с chicken salt — куриной солью, приправой, придуманной в Австралии, и, по всей видимости, дальше Австралии не ушедшей. Детство в Австралии — это крикет на заднем дворе, крикет по телевизору, крикет в парке с друзьями и даже на пляже. И конечно вездесущее “no hat no play” и “slip slop slap”. В этом эпизоде мы поговорим про австралийское детство. Какие мультики смотрят дети в Австралии? Как учатся в школе? Где бегают босиком?

Слушайте шестой эпизод серии «Расскажи мне про Австралию»:
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Running barefoot on the sand: What is an Aussie childhood? image

Босиком по песку: Что такое австралийское детство?

SBS Russian

02/03/202218:06
Лия Парамонов — автор популярного
инстаграм-блога @matushka_austra_lia
. В своем блоге Лия делится аспектами жизни и родительства в Австралии, а также рассказывает про то, что значит быть современной матушкой, женой православного священника. Для этого эпизода мы поговорили с Лией про свободу в игре и учебе у детей в Австралии и про то, как малыши в детском саду оценили борщ.

Шелли Уэр — телеведущая, спортивный комментатор, а также педагог и консультант по внедрению истории и культуры Коренных народов в школьную программу. Шелли рассказала про важные культурные и образовательные проекты, которые помогают улучшать доступ к образованию среди детей из общин Коренных народов.

Мила Снегурова — руководитель
студии гармоничного развития Тип-Топ
в Сиднее для русскоязычных детей, специалист по работе с детьми-билингвами. Для этого эпизода мы поговорили с Милой про многоязычие австралийских детей и про трудности, с которыми сталкиваются семьи, когда пытаются сохранить родной язык.

Татьяна Давыдова — лектор TAFE, консультант по вопросам образования в общеобразовательных школах и вузах, основатель
проекта «Школы Австралии»
. Татьяна помогла нам разобраться в системе оценок в австралийских школах и рассказала о том, чего же ждет австралийская школа от ребенка.
Пятый эпизод о спорте в Австралии:

Спорт в Австралии: Куда все бегут и за кого болеют?

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. «Расскажи мне про Австралию» была впервые создана Марам Исмаил для SBS Arabic24 под названием
Australia Explained”
.

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