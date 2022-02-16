Антон Тульский, ведущий программы “Назад в Австралию” на Моторадио. Антон нам сегодня поможет разобраться в самой знаковой Австралийской музыке, и, в частности, в рок-музыке.





Также в подкасте участвует Тим Джон Эдвард Грэй, представитель Коренных народов, певец в группе Green Hand Band.





И Ксения Радченко, искусствовед из Сиднея, которая помогла нам разобраться в австралийском искусстве и культурной жизни Австралии.





Слушайте четвертый эпизод серии «Расскажи мне про Австралию»:

LISTEN TO Рок и диджериду: Как искусство отражает австралийское общество SBS Russian 15/02/2022 14:59 Play

В первом эпизоде «Расскажи мне про Австралию» мы рассказывали про культуру океана . А во втором — про австралийский слэнг. В третьем речь шла про то, что же едят австралийцы. Все эпизоды серии вы найдете в Apple Podcasts , Google Podcasts или Spotify .





«Расскажи мне про Австралию» была впервые создана Марам Исмаил для SBS Arabic24 под названием Australia Explained .

Третий эпизод о том, что едят австралийцы: От веджимайта до мяса кенгуру: что едят австралийцы?





