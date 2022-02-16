Рок и диджериду: Как искусство отражает австралийское общество

Protestors dance on Commonwealth Avenue on January 26, 2022 in Canberra, Australia

Source: Brook Mitchell / Stringer

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В четвертом эпизоде серии "Расскажи мне про Австралию" поговорим про популярную культуру! Что за смена парадигмы сегодня в австралийских галереях? И как рок-музыканты в Австралии начали поднимать острые социальные вопросы?

Антон Тульский, ведущий программы “Назад в Австралию” на Моторадио. Антон нам сегодня поможет разобраться в самой знаковой Австралийской музыке, и, в частности, в рок-музыке.

Также в подкасте участвует Тим Джон Эдвард Грэй, представитель Коренных народов, певец в группе Green Hand Band.

И Ксения Радченко, искусствовед из Сиднея, которая помогла нам разобраться в австралийском искусстве и культурной жизни Австралии.

Слушайте четвертый эпизод серии «Расскажи мне про Австралию»:
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Rock and didgeridoo: how art reflects Australian society image

Рок и диджериду: Как искусство отражает австралийское общество

SBS Russian

15/02/202214:59
В первом эпизоде «Расскажи мне про Австралию» мы рассказывали 
про культуру океана
. А во втором — про австралийский слэнг. В третьем речь шла про то, что же едят австралийцы. Все эпизоды серии вы найдете в 
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 или 
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.

«Расскажи мне про Австралию» была впервые создана Марам Исмаил для SBS Arabic24 под названием 
Australia Explained
.
Третий эпизод о том, что едят австралийцы:

От веджимайта до мяса кенгуру: что едят австралийцы?



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