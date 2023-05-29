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LISTEN TO Знаменитая историческая железная дорога Зиг-Заг открылась для публики после 10-летнего перерыва SBS Russian 29/05/2023 05:03 Play

Звуки, которых энтузиасты ждали десять лет.





Железнодорожная линия Zig Zag в Lithgow в Голубых горах, к западу от Сиднея, не работала последние десять лет, но теперь она открыта.





Пассажиры первого рейса полюбовались потрясающими видами каньонов в Национальном парке «Gardens of Stone», а также голыми стволами тысяч эвкалиптов, все еще со следами огня.





Эта женщина — одна из 1800 человек, купивших билет туда и обратно в эти выходные.





"О, это потрясающе. Мы долго ждали, когда она снова откроется, и это фантастика, что любой может приехать и насладиться этим. Старый паровоз. Это как вернуться в старые времена".





Дэн Золфель — исполняющий обязанности генерального директора Zig Zag Railway.





Он говорит, что местные волонтеры последние десять лет работали над восстановлением исторической железнодорожной станции до ее былой славы, после того как ее были вынуждены закрыть в 2012 году из-за ужесточения правил железной дороги и роста эксплуатационных расходов.





Впоследствии это место постарадало от нескольких стихийных бедствий, в том числе пожара на Gospers Mountain, охватившим регион во время Черного лета в 2019 году.





Но Дэн Золфель говорит, что, несмотря на огромные трудности, добровольцы упорно шли к цели.





"В 2019 году и за прошедшие годы мы потеряли около 3000 деревянных шпал на нашей линии. Нам пришлось заменить их все. Наши виадуки и основные сооружения были отремонтированы. Наши здания и наша территория были восстановлены и отремонтированы. Наши двигатели и подвижной состав весь готов. Мы существенно перестроили железную дорогу".





Большой команде волонтеров помогали подрядчики, а также использовались гранты правительства штата Новый Южный Уэльс.





Их тяжелая работа окупилась: в начале мая Управление национального надзора за безопасностью на железнодорожном транспорте предоставило железной дороге полную аккредитацию для работы.





Местная жительница Кэти Макнамара говорит, что именно волонтеры являются источником жизненной силы Zig Zag Railway.





"Мы получаем доступ к грантам и финансированию для восстановления, но затем волонтеры должны выполнить работу, чтобы это случилось. И то же самое было с Zig Zag. Деньги необходимы. Но мы полагаемся на волонтеров, которые выполняют всю работу".





У железной дороги Zig Zag длинная и славная история.





Она открылась в октябре 1869 года и считается первым технологическим триумфом, поскольку поезда перевозили людей и продукты в Сидней и обратно по крутым скалистым утесам и виадукам.





В статье национальной газеты первые дни существования железной дороги описывались как «восьмое чудо света» для людей 1870-х годов.





Теперь местные жители надеются, что железная дорога станет экономическим благом для региона, а также главной приманкой для любителей поездов по всей стране.





Дэн Золфель говорит, что они планируют выполнять три полуторачасовые поездки по субботам и воскресеньям каждые две недели.



