Объявлено финансирование стартовых площадок для космических кораблей в Австралии

Космическая отрасль Австралии набирает обороты.





Премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что выделит 65 миллионов долларов на разработку трех стартовых площадок по всей Австралии.





«Инвестируя в строительство трех стартовых комплексов, мы получаем статус космической и стартовой державы. У австралийцев будет свое оборудование в космосе, разработанное прямо здесь, в Южной Австралии. И мы также становимся нацией космонавтов, вновь отправляя австралийцев в космос в рамках этих инициатив».





Это лишь часть шагов, направленных на превращение Австралии в ключевого игрока в космической гонке.





Г-н Моррисон говорит, что представленные инициативы помогут стимулировать рабочие места в Южной Австралии и инвестиции в технологии.





«Это место для вас, если вы хотите работать в космическом секторе. А космический сектор, как вы знаете, является одним из наших ключевых в промышленности. Это важная часть наших производственных мощностей. Это программа уже привлекла около миллиардов долларов инвестиций»





Но лидер лейбористов Энтони Альбанезе говорит, что он настроен скептически, учитывая историю правительства в отношении местного производства и промышленности.





«У нас может быть очень светлое будущее. Но у вас его не будет, если вы, как это правительство, боитесь настоящего, но в ужасе от будущего. Это правительство, которое заявило, что электромобили положат конец выходным». Это правительство, которое на последних выборах заявило, что водород - это змеиное масло. Что нам действительно нужно в Австралии, так это правительство, которое готово представить себе лучшее будущее, а затем приступить к его созданию».





Г-н Моррисон объявил о финансировании космической отрасли в ходе предвыборной кампании.





Выборы в штате Южная Австралия, где находится космическое агентство страны, пройдут в следующем месяце.





Со стороны г-н Моррисона и Либеральной партии есть надежда, что обещание новых инвестиций и рабочих мест принесет решающие голоса.





Премьер-министр говорит, что космическая инициатива зависит от переизбрания премьера от Либеральной партии Южной Австралии Стивена Маршалла.





«Южная Австралия в настоящее время вносит свой вклад в рост национальной экономики, и это происходит благодаря премьеру Стивену Маршаллу и его предпринимательскому духу. Важно продолжать работать в этом направлении. Сейчас не время для Южной Австралии возвращаться назад туда, где штат был раньше. Чтобы эти невероятные планы были реализованы в будущем, работа правительства Маршалла здесь, в Австралии, является абсолютной необходимостью».





Премьер-министр также заявил о намеренности удержания своего правительства.





До федеральных выборов осталось всего несколько месяцев, место Бутби в Аделаиде, принадлежащее Коалиции, находится на очень тонком перевесе.





Доктор Ребекка Аллен руководит исследованиями в области микрогравитации в Суинбернском институте космических технологий и промышленности.





Она поприветствовала финансирование в размере 65 миллионов долларов и говорит, что это только начало.





«Чтобы стартовые площадки и объекты достигли полного зрелого уровня, понадобятся еще сотни миллионов долларов. Поэтому я считаю, что это важный шаг. Австралийское космическое агентство начинало свою работу с очень маленьким бюджетом, но очень сплоченной командой, поэтому я надеюсь, что это станет тем катализатором, который поможет космическому агентству расти».





Уникальное географическое положение Австралии делает ее идеальным кандидатом для запуска миссий в будущем.





Но для того, чтобы космический корабль взлетел в ближайшем десятилетии, потребуются еще миллионы инвестиций.





Д-р Аллен говорит, что ключевым моментом является развитие возможностей запуска.





«Австралия ставит перед собой определенный набор целей в сфере космической сферы, и возможность запуска, я думаю, является одной из самых важных. Это позволит нам самостоятельно реализовать собственные амбиции в космосе и не полагаться на запуск в других странах. Так что я думаю, что на все 100 процентов это важный шаг для того, чтобы Австралия стала крупным игроком на арене космической отрасли».





Но это уже будет делом специалистов.





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