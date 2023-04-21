Мрачные финансовые перспективы для студентов с долгом HECS

Старая поговорка гласит, что в жизни можно быть уверенным только в двух вещах: смерти и налогах.





Лидер Зеленых Адам Бандт никак не может повлиять на первое, но зато активно выступает по поводу второго – налогов.





Он говорит, что с приближением нового федерального бюджета пришло время подумать о том, как Австралия может улучшить свой подход к налогообложению и расходам.





«Лейбористы не понимают, насколько тяжело сейчас людям. Долги по студенческим кредитам растут. Арендная плата растет. Ипотечные платежи растут. Счета растут. Пришло время правительству вмешаться и действовать».





Зеленые в числе многочисленных групп, призывающих правительство повысить уровень пособия по безработице и выплаты для родителей-одиночек и одновременно с этим — отменить снижение налогов для лиц с более высоким доходом.





Но также звучат призывы изменить систему Схемы взносов за высшее образование — Higher Education Contribution Scheme, также известную как HECS. HECS — это сумма, которую люди получают на учебу в университете, и которую они возвращают позже через налоговую систему, когда достигают определенной планки оплаты труда.





Долги индексируются первого июня каждого года в соответствии с индексом потребительских цен, который в настоящее время составляет около 7 процентов.





Грейс Франко из Национального союза студентов говорит, что эта индексация означает: некоторые люди словно бегут на месте, не в силах снизить свой долг.





«Средний долг за учебу увеличится примерно на полторы тысячи долларов в этом и следующем году. Таким образом, любой, кто зарабатывает менее 62 000 долларов, что между минимальной и средней заработной платой, увидит, что его долг увеличится».



Минимальные выплаты, которые они делают, на самом деле не уменьшат их долг HECS или даже не выведут их в ноль. Грейс Франко, Национальный союз студентов

О том, что долги HECS становятся одними из самых проблематичных отмечают не только в Национальном союзе студентов.





Данные Налогового управления Австралии показывают, что средний срок погашения увеличился в среднем с семи лет и трех месяцев в 2005/06 году до девяти с половиной лет в 2021/22 финансовом году.





Исследование, проведенное инвестиционной группой Futurity, показало, что большинство выпускников остаются с долгом, перешагнув за 30-летие, в то время как более половины все еще имеют долги в 40 лет.





Недавнее исследование Марка Уорбертона из Мельбурнского университета показывает, что система HECS стала несправедливой для женщин, усугубляя их и так менее выгодное экономическое положение.





Последние данные переписи населения это подтверждают. Согласно данным, 51% женщин в возрасте 25–40 лет со степенью бакалавра или выше имеют доход выше 65 000 долларов. Среди мужчин этот показатель выше — 54%.





Кейт Хилл из Futurity говорит, что работа, которую выполняют женщины, также не способствует быстрой выплате долга.





«Подумайте, в какие наиболее типичные области обычно идут учиться женщины. Медсестры или преподавание. Мы видим разницу в результатах с финансовой точки зрения по мере того, как они продвигаются по карьерной лестнице — зарплата их ниже, чем в тех сферах, где традиционно преобладают мужчины».





Исследователь Бен Филлипс из Австралийского национального университета говорит, что HECS может стать частью более широкого налогового бремени как для женщин, так и для мужчин.





«Есть ряд факторов, которые суммарно приводят к высокому налоговому сбору. Как только вы начинаете зарабатывать, скажем, более 20 000 долларов в год, вы начинаете платить подоходный налог, но не только это. Кроме того, вы, скажем, сразу теряете семейные налоговые льготы, социальные выплаты Centrelink, снижается ваша субсидия на оплату детского сада, а помимо этого вы еще должны выплачивать долг за учебу. Так что для некоторых людей, не обязательно для многих, это будет означать, что у них будет дополнительное бремя выплаты HECS в самый неподходящий момент».





Грейс Франко говорит, что студенты с инвалидностью выплачивают долг HECS дольше, чем им хотелось бы.





«Студенты с инвалидностью, которые не могут учиться фулл-тайм дольше учатся в университете. Их задолженность увеличивается, хотя они не продвигаются по учебе также быстро, как другие студенты, и это означает, что они накапливают долг дольше. После выпуска им сложней найти работу, и соответственно им сложней погасить свой долг по нормальной ставке».





Размер долгов HECS и время, необходимое для их погашения, оказывают влияние на принятие важных жизненных решений.





Согласно исследованию Futurity, трое из пяти респондентов заявили, что их задолженность по HECS повлияла на их способность купить дом, и число таких людей за последние три года выросло на девять процентов. 35% респондентов ответили, что их студенческий долг сильно повлиял на откладывание вопроса рождения детей. В 2020 году так ответили 28% респондентов.





Грейс Франко и другие говорят, что это неудивительно, и что во всем этом есть базовая несправедливость.





«Существует несправедливость поколений в том смысле, что эти политики и люди старшего поколения имели бесплатное образование и, следовательно, могли тратить деньги на такие вещи, как покупка дома или собственности или инвестиции, а стоимость жизни на самом деле не была проблема для них».



Наше поколение будет одним из самых задолжавших поколений в истории Австралии.

Но некоторые академики призывают к осторожности, говоря, что удешевление высшего образования для одних делает доступ к нему более дорогим и менее справедливым для других.





Бен Филлипс говорит, что дебаты об индексации HECS можно было бы вести в другой плоскости.





«Получатели HECS, которые в целом, как правило, являются людьми с более высоким доходом — они, как правило, заканчивают университет и в конечном итоге получают работу с достаточно высокой оплатой — они выигрывали в течение многих лет очень низкой индексации, когда индекс потребительских цен составлял один процент или два процента. Таким образом, получить год со ставкой 7 процентов, вероятно, не очень приятно, и ваш долг может в целом увеличиваться в течение года, но я также думаю, что мы довольно хорошо себя чувствовали в течение довольно долгого времени в отношении условий правил индексации».





Правительство, похоже, считает так же. Парламентский комитет отказался поддержать законопроект сенатора от Зеленых Мерин Фаруки, в котором предлагалось заморозить индексацию HECS. А казначей Джим Чалмерс говорит, что студенческий долг не стоит на повестке в предстоящем федеральном бюджете.





«Я понимаю и, очевидно, уважительно слушаю, когда студенческие союзы и другие высказывают свои опасения по этому поводу. Но это обычная индексация, а с точки зрения выплат и давления на людей, выплаты растут, когда растет ваша зарплата. Так работает эта система».





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