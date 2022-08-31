Режиссер Виталий Манский: «В этом фильме Михаил Горбачев с нами прощается»

Gorbachev documentary

Mikhail Gorbachev in his private residence in Moscow Credit: Gorbachev.Heaven film still/ArtDocFestMedia

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Режиссер документального кино Виталий Манский рассказал SBS Russian о своем фильме «Горбачев.Рай».

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