Режиссер Виталий Манский: «В этом фильме Михаил Горбачев с нами прощается»Play12:09Mikhail Gorbachev in his private residence in Moscow Credit: Gorbachev.Heaven film still/ArtDocFestMediaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11MB) Режиссер документального кино Виталий Манский рассказал SBS Russian о своем фильме «Горбачев.Рай».Похожие материалыHero or traitor? Filmmaker examines Gorbachev’s legacy in modern RussiaPoison, knives and a Nobel Peace prize: Dmitry Muratov's life as a Russian journalistСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод