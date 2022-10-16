Правительство объявило об увеличении оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком

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"Равенство для женщин будет в центре нашего первого бюджета через две недели..."





Выступая на конференции Лейбористской партии штата в Сиднее, премьер-министр Энтони Альбанезе говорит, что следующий бюджет будет для женщин.





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В центре бюджета — план увеличения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком с 18 до 26 недель — в итоге он составит шесть месяцев.





Г-н Альбанезе говорит, что гендерное равенство и помощь семьям в условиях роста стоимости жизни будут в центре внимания предстоящего федерального бюджета от 25 октября.





«Это современная политика для современных семей. Она предлагает большую защищенность и, что важно, вознаграждает их стремления. И так же, как более дешевый уход за детьми, который мы предоставляем - это экономическая реформа. Это был один из самых сильных пунктов консенсуса и один из самых понятных в плане руководства к действию на нашем саммите по вакансиям и навыкам».





Изменения начнутся с июля 2024 года, прежде чем новая схема будет полностью введена в действие к июлю 2026 года.





Семьи с двумя родителями смогут решать, как ра зделить отпуск, а родители-одиночки будут иметь право на полные шесть месяцев.





Женщины, недавно ставшие мамами, приветствуют эти изменения и говорят, что это принесет пользу обществу в целом.





«Особенно если мы посмотрим на женщин с более глобальной позиции, вы знаете, что они вносят свой вклад на рабочем месте, но также они могут сделать многое для своих семей. И вернуться к работе, когда они будут готовы, мотивированы и хотят приложить усилия, чтобы быть там. Потому что, если вы принуждаете человека к чему-то, к чему он не готов, это просто вредит всем сторонам. Я считаю, что эти перемены уже давно необходимы и они принесут пользу всем».





Отцы в свою очередь говорят, что это также даст молодым папам жизненно важную возможность установить более прочную связь со своими детьми.





«Очень важно, чтобы мы продлили отпуск по беременности и родам до шести месяцев. Это дает возможность новым родителям общаться со своими детьми, а детям находиться вместе со своими мамами и папами в недели и месяцы становления жизни. Это снимает давление с семей, которое было на них, когда они должны были принимать решение о раннем возвращении на работу».





Но в то же время многие призывают к увеличению финансовой поддержки.





Президент Австралийского совета профсоюзов Мишель О'Нил приветствует изменение политики, но говорит, что крайне важно, чтобы выплаты были увеличены, чтобы восполнить пробел в участии женщин на рынке труда.





«Перейти к шестимесячному оплачивамому периоду — это большой прогресс, но мы знаем, что для того, чтобы сделать это действительно справедливым, чтобы действительно убедиться в этом, чтобы у мужчин не было сдерживающих факторов брать отпуск, вы должны поднять выплаты, чтобы они могли заменить зарплату. В противном случае у человека, который зарабатывает больше, всегда есть больше причин вернуться на работу, а у человека, у которого зарплата меньше, оставаться дома. Поэтому мы хотим избавиться от этой разницы и сделать так, чтобы это была настоящая система, которая дает равноправные возможности при разделении отпуска между родителями».





Оппозиция заявляет, что поддерживает эту политику в принципе.





Но сенатор Бриджит Маккензи говорит, что ждет больше подробностей.





«Мы всегда поддерживали схемы оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком, которые дают более широкий выбор и большую гибкость. Так что на первый взгляд это выглядит как объявление, которое будет реализовано, но только когда мы увидим в бюджете подробности о стоимости и детали того, как это будет реализовано на самом деле, нам будет что добавить».





Премьер-министр говорит, что эта схема является частью более широкой приверженности его правительства достижению равенства, и предстоящий бюджет будет отражать более справедливую экономическую политику.





Г-н Альбанезе говорит, что увеличенный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком является минимальным стандартом, и надеется, что частный сектор сможет что-то к этому добавить.



