От правительства требуют расширить временные изменения в программе семейных виз и на визу родителей

((ТРАНСКРИПТ))





Для Кэна Лю и его жены Джули Цзинь режим строгих ограничений по коронавирусу в Мельбурне оказался не без позитивных моментов.





Они смогли провести больше времени с родителями Кэна, которые находились в Австралии с мая прошлого года и подали заявление на получение родительской визы.





Но госпожа Цзинь и ее муж обеспокоены требованиями правительства к заявителям на визу подкласса 143 вылетать за границу для получения визы.





"Родители мужа подали заявление на получение родительской визы на 6 с половиной лет, и они находятся на последней стадии подачи заявления. В настоящее время иммиграционный департамент уведомил их о том, что они должны покинуть страну в течение двух месяцев, в противном случае их заявление могут отклонить. На этот момент мы заплатили почти 100 тысяч долларов за эти заявления, но в связи с ситуацией с COVID есть риск, связанный с поездкой за границу, а также нужно 25 тысяч на поездку в Китай и обратно в Австралию."





Г-жа Цзинь говорит, что к тому же свекровь со свекром вынуждены будут в общей сложности 28 дней провести в карантине по прилету в Китай и возвращению и также она опасается, что они могут застрять за границей.





Как родители, работающие полный рабочий день, Кэн и Джули нуждаются в любой возможной помощи, и также очень хотят, чтобы их дочь росла рядом с бабушкой и дедушкой.





Джули говорит, как усложнила все пандемия.





" Обычно людям было очень легко выехать, провести двух-трехдневный отпуск на Бали, и проблема была бы решена, но на данный момент это сложно. Им нужно уехать, чтобы иметь возможность снова въехать в Австралию на ПМЖ".





Только в прошлом месяце правительство пошло на временные уступки некоторым заявителям на получение партнерской визы.





Были сняты требования вылетать из Австралии для активации визы, и сейчас звучат призывы к расширению этого исключения на программу семейных виз.





Член парламента от лейбористской партии Джулиан Хилл говорит, что все эти семьи находятся по сути в одной лодке, и он хочет, чтобы правила были смягчены для них.





"Принуждение семей вылетать за границу в разгар пандемии, а затем возвращаться и идти в карантин только для получения визы - безумие. Министр может исправить это росчерком пера, и он должен действовать немедленно. Прямо перед Рождеством. Тысячи австралийских семей в ужасе, что их пожилые родители будут вынуждены вылетать из страны, оплачивать дорогостоящие перелеты, рисковать оказаться в затруднительном положении и тратить время на карантин, возвращаясь домой. Они должны просто дать им их визу".





Г-жа Цзинь говорит, что это немного несправедливо, что исключение не распространяется и на родителей.





"Я не ожидала такого, потому что знала, что закон есть закон, и его нелегко изменить. Пока я не узнала о том, что партнерам разрешили не вылетать, и я надеюсь, что это распространится и на родителей, потому что для нас и нашей культуры родители являются важной частью нашей семьи, и в разгар пандемии мы просто хотим, чтобы семья была вместе, чтобы поддерживать друг друга и заботиться друг о друге, и мы просто чувствуем, что нас разлучают каким-то постановлением без очевидной причины для этого".





Г-н Хилл говорит, что он лично слышал об этой проблеме от сотен людей и считает, что правительству нужно сделать больше для решения этого вопроса.





"Невероятно, но министр Алан Тадж говорит австралийцам, что их родители не являются ближайшими родственниками. Это просто безумие. Их родители в безопасности здесь, в Австралии, годами ждали эту визу. Им нужно просто получить визу сейчас. Я также обращаю внимание, что 37 000 австралийцев по всему миру отчаянно пытаются вернуться домой, находясь в затруднительном положении. Правительство заявляет, что карантинных мест недостаточно, но они тратят впустую драгоценные карантинные места, вынуждая людей, которые уже находятся здесь, летать за рубеж и обратно".





Министерство внутренних дел заявляет, что будет работать с семьями, чтобы продлить сроки виз, и что в визе не будет отказано по причине невозможности выезда за границу.





А г-жа Цзинь хотела бы сказать правительству следующее.



