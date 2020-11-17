Правительство поможет профинансировать крупнейший завод по производству вакцин в южном полушарии

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Новый завод по производству вакцины от гриппа призван защитить австралийцев от будущих пандемий, обеспечив долгосрочный доступ к вакцинам от гриппа и лихорадки.





Он также предоставит противоядия от укусов некоторых из смертельно опасных животных Австралии.





Федеральное правительство заключило 12-летнюю сделку на 1 миллиард долларов с дочерней компанией фармацевтической фирмы CSL - в прошлом Commonwealth Serum Laboratories, которая была приватизирована и зарегистрирована на Австралийской фондовой бирже в 1994 году.





Дочерняя компания, Seqirus, инвестирует 800 миллионов долларов в разработку высокотехнологичного завода по производству вакцин недалеко от аэропорта Мельбурна, он заменит предприятие, которое работает в Парквилле более 60 лет.





Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что возможности производства вакцин в Австралии будут иметь решающее значение в случае новой пандемии.





«Еще одна вещь, которую мы усвоили на протяжении всего периода COVID-19 (и это было обычным обсуждением среди стран-единомышленников по всему миру), - это необходимость делать еще больше, чтобы обеспечить стабильность поставок в критических областях”.





Работы на заводе начнутся в следующем году, и ожидается, что он будет введен в эксплуатацию к середине 2026 года.





Ожидается также, что он поможет создать более 500 рабочих мест.





Федеральный министр здравоохранения Грег Хант говорит, что это завод спасет жизни и защитит австралийцев в будущем.





«У нас была возможность в ходе этой пандемии обеспечить австралийское производство и, следовательно, чувство определенности у австралийцев. То, что мы делаем, - это обеспечение этой уверенности для будущих поколений. Я хочу поблагодарить премьер-министра и казначея за их инвестиции, благодаря которым мы можем обеспечить систематический подход в области здравоохранения".





Г-н Моррисон говорит, что соглашение опирается на усилия CSL по производству вакцин-кандидатов от коронавируса, которое началось на прошлой неделе.





«Мы также очень гордимся тем, что ее можно производить прямо здесь, в Мельбурне. Эти австралийские дозы здесь, в Мельбурне, которые должны будут получить утверждение TGA. Это полностью изменит правила игры, не только для нашей страны. Не только для нашей экономики и возвращения к нормальной жизни, но, в более широком смысле, и для всего мира ".





Доктор Санджая Сенанаяке, специалист по инфекционным заболеваниям Медицинской школы Австралийского национального университета, говорит, что отечественное производство вакцины от коронавируса жизненно важно.





"Эта пандемия научила нас тому, что, когда вакцины станут доступными, нам придется развернуть их (введение) и своевременно вводить их миллионам людей. Мы сможем только купить нужное количество доз вакцины, и многие страны будут конкурировать, в то время как возможность их производства в больших количествах будет важна не только для этой пандемии, но и для следующей, когда бы она ни была».





Существующее соглашение с Seqirus должно была истечь в 2024/25 году, после этого Австралии, возможно, пришлось бы закупать критически важные медицинские продукты за границей.





Новое соглашение действует до 2036 года.





Seqirus - единственная компания, которая производит вакцины против гриппа и Q-лихорадки в Австралии.





И нет никакой другой фирмы в мире, производящей жизненно важные противоядия от 11 ядовитых австралийских змей, морских существ и пауков.





Министр здравоохранения Грег Хант говорит, что противоядия будут иметь решающее значение.





"Это яды тайпанов и тигровых змей, коричневой и черной змеи, красноспинных и воронковых пауков. В некотором смысле это похоже на перекличку в Австралии... И, конечно же, это соглашение покрывает кубомедуз и даже рыбу-камень. Таким образом, мы защищаем австралийцев сейчас, но мы защищаем их и в будущем - с помощью соглашения, которое действует до 2036 года и которое обеспечивает безопасность австралийцев ".





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