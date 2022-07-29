Правительство обновляет экономический прогноз - и это плохая новость

ТРАНСКРИПТ





«Более 68 процентов людей, подвергающихся домашнему и семейному насилию, работают по найму, однако многие из них не могут выйти из ситуации, связанной с насилием, без риска потери работы, финансового стресса, безработицы и бедности. Работникам приходится выбирать между своей безопасностью и средствами к существованию».





Министр занятости Тони Берк на этой неделе внес в парламент законопроект об установлении 10-дневного оплачиваемого отпуска в связи с домашним насилием.





В случае принятия он позволит 11 миллионам работников, имеющих право на участие в программе, включая внештатников (casuals), получить отпуск, чтобы избежать ситуаций насилия в семье.





Премьер-министр Энтони Альбанезе также подчеркнул отсутствие поддержки для жертв, которые все же убегают.





"Это национальная проблема, что у нас так много семейного и домашнего насилия. Правда в том, что сегодня вечером, как и в любую другую ночь, женщинам и детям будет отказано в приютах, потому что там просто нет мест".





Схема должна начать действовать в феврале следующего года, но малые предприятия получат дополнительные шесть месяцев на адаптацию.





Исполнительный директор Business Council of Australia Дженнифер Вестакотт говорит, что малому бизнесу потребуются время и ресурсы.





"Мы были ярыми сторонниками отпуска для жертв домашнего насилия, многие крупные компании проложили этот путь и предоставляют его. Очевидно, что есть некоторые проблемы с переходом, проблемы с реализацией, особенно для малого бизнеса, но это действительно важно - дать жертвам домашнего насилия возможность наладить свою жизнь".





Правозащитники подчеркивают риск, с которым сталкиваются женщины и дети из числа коренных народов в таких ситуациях.





Джули Перкинс — представительница коренных народов, член Австралийского профсоюза служащих.





"Домашнее и семейное насилие может затронуть людей независимо от доходов и статусв, но я думаю, все мы знаем и можем принять тот факт, что более уязвимые люди в нашем обществе часто страдают больше".





Многие надеются, что этот шаг поможет некоторым людям сохранить более стабильную работу.





Также в четверг обнародовали обновления по стратегии Close the Gap – эта стратегия направлена на устранение разрыва в показателях здоровья и ожидаемой продолжительности жизни между представителями Аборигенных народов и народов островов Торресова пролива и некоренными австралийцами в течение одного поколения. Обновление показывает, что стране все еще не удается выполнить три четверти этих целей.





Министр по делам коренных народов Линда Берни говорит, что ее правительство полностью привержено делу ликвидации разрыва.





"Видеть, что только 4 из 17 целей выполняются... Это очень разочаровывает, но также ставит перед нами задачу. Что меня действительно радует, так это то, что показатели вес ребенка при рождении находятся на верном пути, я думаю, что это действительно важно, но в равной степени печальным является показатель количества заключенных, который становится все хуже".





В центре внимания правительства остается стоимость жизни после новостей о более высоких темпах инфляции, чем ожидалось.





Казначей Джим Чалмерс обозначил более четкую картину экономической ситуации, прдставив обновленный прогноз Министерства финансов.





«Когда растут процентные ставки, когда резко замедляется глобальный рост, это, очевидно, будет иметь последствия для нашей экономики здесь, дома, и это также приведет к последствиям для нашего бюджета, тут нечего притворяться. Я думаю, что слишком долго у австралийцев были правительства, которые ходили на цыпочках вокруг плохих новостей и пытались приукрасить вещи. Это не наш стиль».





Уровень инфляции в Австралии вырос с 5,1% до 6,1%.





Резервный банк ожидал, что к концу года инфляция достигнет 7%, теперь ожидаемый показатель вырос до 7,75%.





Экономист Крис Ричардсон говорит, что это плохая новость для семей и страны.





"Есть много плохих новостей, особенно для семей; главное - цены растут намного быстрее, чем заработная плата, и это остается на некоторое время - сокращение нашей покупательной способности, действительно очень большое. И это происходит одновременно с ростом процентных ставок. Такая комбинация говорит о том, что рост экономики будет слабее".





Это неравенство, при котором заработная плата не будет расти в соответствии с инфляцией, фактически означает, что работникам грозит сокращение заработной платы.





Представитель министерства финансов от оппозиции Ангус Тейлор говорит, что правительству необходимо принять более быстрые меры.





"Во всем мире мы видели, как она (инфляция) набирает реальный импульс, и нам нужна реакция лейбористов, вместо этого мы получаем «картину». Нам не нужна картина от казначея - нам нужен план".





Также ожидается, что безработица вырастет после исторического минимума.





Ожидается, что правительство начнет сокращать расходы в бюджете на октябрь, и оно заявляет, что возьмется за устранение растрат и серых схем.



