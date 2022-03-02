Полмиллиона человек в НЮУ получили приказы и предупреждения об эвакуации из-за наводнения

До 500 000 человек в Новом Южном Уэльсе получили приказы и предупреждения об эвакуации. В штате продолжается наводнение, жителей предупреждают, что «прежде чем улучшиться, положение ухудшится».





В четверг ожидается крупное наводнение вдоль рек Nepean, Hawkesbury и Georges, в Menangle, North Richmond, Penrith и Windsor.





Выступая в четверг утром, премьер Нового Южного Уэльса Доминик Перротте сказал, что власти ожидают, что условия будут хуже, чем в результате наводнения в марте прошлого года, особенно в районе Hawkesbury.





«У нас в штате полмиллиона человек, которые подлежат одному из этих предупреждений или одному из этих приказов. Если вы подлежите одному из этих предупреждений, пожалуйста, приготовьтесь. Если одному из этих приказов, пожалуйста, уходите», — сказал он.





«Как мы понимаем, в нашем штате все станет еще хуже, прежде чем наступит улучшение».





Министр аварийно-спасательных служб Стеф Кук заявил, что сейчас в Новом Южном Уэльсе действует 76 приказов об эвакуации, затрагивающих 200 000 человек.





«Сегодня утром я беспокоюсь о людях на юго-западе Сиднея, Сиднея в целом, Central Coast и Hunter.





"Я знаю, что вы устали. Это была длинная ночь. Многим из вас пришлось эвакуироваться из своих домов за это время. Для многих это была бессонная ночь».





Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нового Южного Уэльса (SES) получила 3166 звонков о помощи за 24 часа и за ночь отдала более 20 приказов об эвакуации десяткам тысяч людей, проживающих в западных, северо-западных и юго-западных районах Сиднея, включая Windsor, North Richmond, Camden и Milperra.





Бюро метеорологии предупреждает об опасных для жизни наводнениях и разрушительных ветрах с порывами до 90 км/ч.





Помощник комиссара SES Шон Кинс сказал, что этим утром ожидается сильный дождь в Сиднее, Hunter, Central Coast, Illawarra and South Coast.





Ожидается, что выпадет до 250 мм осадков, жителей просят воздержаться от поездок без необходимости.





Более 250 школ по всему штату закрыты, и SES призывает людей не ездить на машинах, поскольку дороги затоплены, а видимость плохая.





Заместитель премьера Пол Тул заявил в среду вечером, что уровень воды реки Georges, вероятно, превысит уровень 2021 года.





«Если вы пострадали от наводнения в 2021 году, уходите сейчас же», — сказал он.





NSW Health заявляет, что люди, находящиеся в изоляции из-за COVID-19, которым необходимо эвакуироваться из-за наводнения, должны покинуть дома.





«Если вам приказано эвакуироваться, вы должны эвакуироваться», — заявила исполняющая обязанности главного санитарного врача Марианна Гейл.





«Ни при каких обстоятельствах вы не должны оставаться в самоизоляции в своем доме, ваша безопасность — наша главная забота, а экстренная эвакуация — уважительная причина покинуть дом».





NSW Health посоветовала людям с положительным результатом на COVID-19 в центрах эвакуации при наводнениях уведомить персонал, носить маску и физически дистанцироваться от других.





В Lismore на северном побережье подтверждено четыре смерти в результате наводнения.





Две женщины в возрасте 80 лет и мужчина в возрасте 70 лет были найдены мертвыми в своих затопленных домах, найдено тело еще одного мужчины.



