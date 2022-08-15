"Разбитые сердца" владельцев квартир в сиднейском комплексе Mascot Towers

((ТРАНСКРИПТ))





Джейми Лам показывает журналисту SBS News свой дом - Mascot Towers.





В эти дни дом он может видеть только через высокий забор.





"Это на самом деле просто разбивает мне сердце. Не было никакого предупреждения, мы знали, что были какие-то проблемы за пару недель до этого, и они пытались их решить, и внезапно посреди ночи раздался телефонный звонок, нам сказали, что здание эвакуируют".





Г-н Лам - один собственник из более чем 130-ти, пострадавших из-за эвакуации здания из соображений безопасности.





Как инвестор, он не имел права даже на получение экстренной помощи на оплату аренды от правительства Нового Южного Уэльса.





«Последние два года мы живем в стрессе, в подвешенном состоянии, не зная, чем закончится эта сага».





Два года назад правительство штата ввело более жесткие строительные нормы.





Но, как говорит г-н Лам, 12-летнее здание не попадает под эти регуляции, а это означает, что он и другие владельцы не защищены действующим законодательством.





"Я разгневан, но чувствую себя одиноким, беспомощным, потому что на самом деле не ожидаешь, что такое может случиться в Австралии. Я понимаю, как собственник-инвестор, что вкладывая капитал, ты берешь на себя какой-то риск, но к тому, что случилось с Mascot towers, нельзя было подготовиться, такое невозможно было предвидеть".





Гэри Диган - председатель объединения собственников Mascot Towers Owners Corporation, а также владелец одной из квартир.





“ Абсолютно - мы живем в ночном кошмаре, знаете, как я уже сказал, семьям некуда вернуться домой переночевать, мы живем как кочевники, мы с женой живем на чемоданах. Потому что изначально мы думали, что это на четыре месяца, поэтому мы не могли строить никаких долгосрочных планов, а затем четыре месяца превратились в шесть месяцев, а затем в двенадцать месяцев, а теперь прошло два года".





На прошлой неделе (4 июня) жители проголосовали за то, чтобы начать процесс коллективной продажи, рассматривая предложение на сумму 42 миллиона долларов от застройщика - на недвижимость и землю.





Это может означать потерю от 70 до 80 процентов стоимости квартиры - потенциально сотни тысяч долларов для многих владельцев.





Г-н Диган говорит, что у него нет выбора.





“ Я уверен, что большинство выступает за коллективную продажу. На мой взгляд, если мы не продадим, мы останемся ни с чем, и будет больше случаев банкротства. По крайней мере, с коллективной продажей, большинство людей что-то получит, чтобы выбраться из этого и продолжить свою жизнь”.





Владельцы платят от 18 до 42 тысяч долларов каждый год только для покрытия кредита на восстановление и различных сборов.





Но для некоторых владельцев, таких как Дженни, которая мигрировала в Австралию из Китая и попросившая SBS не использовать ее настоящее имя, коллективная продажа, скорее всего, приведет к банкротству.





Хотя уже прошло два года, она все еще не могла рассказать родителям о случившемся.





"Мои родители до сих пор не знают о том, что произошло, они вообще ничего не знают об этом. Они все еще думают, что их дочь счастлива и просто много работает. У меня просто не хватает смелости сказать им, через что я сейчас прохожу."





Джастин, тоже иммигрант из Китая, который также попросил SBS не называть его настоящее имя, говорит, что, если коллективная продажа состоится, он, его жена и их пожилые родители окажутся в нищете и будут жить на улице.





"Раньше я был человеком, которого считали очень стойким и оптимистичным. Но это то, что меня очень сильно подкосило. Я пытаюсь встать на ноги. Сейчас даже не я, а моя жена, моя семья - на них основная нагрузка, поэтому я действительно очень беспокоюсь за них".





Владельцы призывали правительство вмешаться и выделить ссуду в 25 миллионов долларов для покрытия расходов на ремонт зданий, но правительство этот запрос отклонило.





Джастин говорит, что он чувствует лишь опустошение.





«Правительство подвело нас, система подвела нас, это ужасно опустошает. Я просто хочу найти хоть какую-то помощь, я в состоянии огромной потери. Я не знаю, как быть дальше».





В заявлении министра по эффективному регулированию Кевина Андерсона говорится, что правительство по-прежнему «привержено» оказанию помощи в оплаты аренды домовладельцам и арендаторам до сентября этого года, но что обсуждения продажи здания являются их «частным делом».





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