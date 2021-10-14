Что нужно знать о покупке частной медицинской страховки?

ТРАНСКРИПТ





Medicare покрывает такие расходы, как посещение терапевта, лечение и пребывание в государственных больницах, а также большинство рецептурных лекарств в рамках Программы фармацевтических льгот (Pharmaceutical Benefits Scheme).





Помимо граждан и постоянных жителей Австралии, Medicare также доступна некоторым владельцам временных виз, например, среди которых партнерские, защитные и квалифицированные региональные спонсируемые визы.





Однако Medicare не покрывает такие услуги, как скорая помощь, очки или контактные линзы, остеопатия и т.д.





Милош Милисавджевич, старший руководитель отдела клиентской стратегии и портфолио в Medibank, говорит, что роль частного здравоохранения заключается в том, чтобы дать австралийцам возможность выбора и снизить давление на систему общественного здравоохранения.





«Более 13 миллионов австралийцев имеют частную медицинскую страховку. Таким образом, примерно 53% страны имеют частную медицинскую страховку. И 44% австралийцев имеют больничную страховку. Таким образом, примерно треть может рассчитывать на использование больничной системы или доступ к ней. А подавляющее большинство наших клиентов получают доступ к дополнительным и сопутствующим медицинским услугам - это ваш стоматолог, покрытие офтальмологической помощи, физиотерапевт. И обычно это делается для профилактики здоровья, а также для решения различных незначительных проблем со здоровьем. И так, я думаю, обстоят дела во всей отрасли здравоохранения».





В системе общественного здравоохранения время ожидания плановых процедур в больницах может быть довольно долгим.





Имея частную медицинскую страховку, можно получить доступ к плановой операции в частной больнице с очень коротким сроком ожидания.





Частное покрытие также дает вам возможность лечиться у врача по вашему выбору.





Г-н Милисавджевич говорит, что частное здравоохранение дает потребителям ряд преимуществ.





«Одно из них - это душевное спокойствие, потому что в случае, если с вами что-то случится - со здоровьем или с вашей семьей, - вы будете знать, что сможете получить доступ к нужным больницам, врачам и процедурам, а также получите средства, чтобы оплатить них. Во-вторых, это дает потребителям выбор - это выбор врача, выбор больницы и способность заботиться о своем здоровье в соответствии со своими потребностями и потребностями своей семьи».





Помимо платы за частное страхование, у вас могут быть дополнительные расходы (excess) каждый раз, когда обращаетесь за медицинской помощью в частной больнице.





Вы можете снизить плату за страховку, выбрав более высокий уровень дополнительных расходов.





Еще один расход - это оплата разницы между покрываемой страховкой суммой за оказание медицинской помощи и стоимостью услуги у конкретного специалиста, он называется gap.





Ута Мим - журналист и специалист по частному страхованию здоровья в CHOICE. Она говорит, что покупая покрытие лечения в больнице и дополнительных расходов, стоит изучить рынок и выбрать наиболее подходящий для вас вариант.





«Большинство австралийцев покупают покрытие лечения в больнице и дополнительных расходов в одном и том же месте. Но вы не обязаны брать обе эти страховки в одном фонде. И довольно часто вам будет удобнее, дешевле и лучше рассмотреть эти два пакета отдельно и, возможно, даже приобрести их в двух разных фондах».





Она говорит, что не все покупают частную медицинскую страховку, потому что она им нужна. Многие делают это, чтобы сэкономить на налоге за Medicare.





«Если вы зарабатываете более 90 000 долларов (для одиноких людей), вы будете платить дополнительный налог, если у вас нет частной медицинской страховки. Таким образом, оформление полиса на самом деле может быть дешевле, чем уплата этого налога».





Ютин Чжан - профессор экономики здравоохранения в Мельбурнском университете. Она говорит, что вмешательство правительства, направленное на то, чтобы привлечь людей к покупке частной медицинской страховки, включает выплаты, а также дополнительную нагрузку в случае приобретения частной страховки людьми старше 31 года.





«Вторая вещь - это выплаты, которые представляют собой скидку при покупке частной страховки для тех, чей доход ниже определенного порога, ее размер зависит от возраста и дохода. Третья называется пожизненным медицинским страхованием (lifetime health cover). С ее помощью людей призывают покупать частную страховку на раннем этапе, а те, кто решил купить ее позже, должны платить штраф - 2 процента в год за каждый год после того, как им исполнился 31 год».





Профессор Чжан говорит, что, хотя правительственные стимулы направлены на снижение времени ожидания в больницах, свидетельств сокращения очередей мало. По ее словам, это связано с тем, что многие люди не используют свою частную медицинскую страховку для оплаты медицинского обслуживания, даже если она у них есть.

Если многие люди покупают частную страховку, чтобы сэкономить на налогах, но они не пользуются частными больницами, то в этом нет никакого смысла. Это означает, что это не лучшая политика.

Когда дело доходит до принятия решения о том, стоит ли покупать частную медицинскую страховку, профессор Чжан предлагает оценить ценность покрытия, если вам понадобится ей воспользоваться.





«Первое, о чем вы должны подумать, - это о том, важны ли для вас преимущества частного лечения, насколько оно ценно для вас - например, в плане сокращения времени ожидания, выбора врачей или отдельной палаты в больнице. Например, если кто-то хочет родить ребенка и для нее очень важно иметь отдельную палату, то она может быть готова заплатить много денег, чтобы купить частную страховку только для этого».





А если вы не собираетесь ее использовать, произведите расчет и посмотрите, имеет ли это для вас смысл.





«Подумайте о выплатах, подумайте о фактических налогах, которые вы должны платить. Многие люди принимают решение только для того, чтобы уклониться от уплаты налогов. А другие люди могут быть готовы заплатить немного больше налогов и поддержать государственные больницы, и это нормально. Так что они с радостью заплатят дополнительный сбор за Medicare».



