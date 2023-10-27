Автор книг ужасов Катя де Бекерра: «Если хотите настоящие ужасы — включите телевизор»Play22:05Melbourne-based writer, Katya de Becerra, writes atmospheric young adult horror. Credit: Supplied by Katya de BecerraGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.22MB) Накануне Хэллоуина мы пообщались с автором книг ужасов из Мельбурна Катей де Бекерра, чтобы узнать, боятся ли сверхъестественного сами авторы ужасов. Также Катя дала рекомендации любителям этого жанра — что посмотреть и почитать.READ MOREПисатель из Мельбурна Ли Кофман считает неверным решение Гилберт отозвать книгу из-за ее привязки к РоссииСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesОбзор новостей недели SBS на русском языке — 28.10.2023Новости SBS на русском языке — 27.10.2023Родители принимают на себя основной удар, в то время как работники детских садов покидают секторПодкаст про деньги и технологии: третий эпизод