Автор книг ужасов Катя де Бекерра: «Если хотите настоящие ужасы — включите телевизор»

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Melbourne-based writer, Katya de Becerra, writes atmospheric young adult horror. Credit: Supplied by Katya de Becerra

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Накануне Хэллоуина мы пообщались с автором книг ужасов из Мельбурна Катей де Бекерра, чтобы узнать, боятся ли сверхъестественного сами авторы ужасов. Также Катя дала рекомендации любителям этого жанра — что посмотреть и почитать.

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