Цены на жилье взлетели во всех региональных столицах

((ТРАНСКРИПТ))





Кейран Мэннион за последние 10 лет скопила достаточно, чтобы купить дом своей мечты.





Но ей пришлось еще воспользоваться помощью родителей, чтобы наконец получить заветные ключи от квартиры в Сиднее.





"Намного выше, чем я ожидала, цена время только увеличивалось, и конкуренция усиливалась. Мне очень повезло, что мои родители смогли добавить к моим сбережениям и помочь внести 20-процентный депозит. Я бы точно не смогла сделать это без них".





И она далеко не единственная, кто с большим трудом заходит на стремительно растущий рынок недвижимости.





По данным "Corelogic", стоимость жилья выросла более чем на 1% в каждой региональной столице Австралии.





Директор по исследованиям Тим Лоулесс говорит, что наблюдается дисбаланс между спросом и предложением.





«Мы ожидаем, что все снижающаяся доступность будет все больше влиять на рынок и, вероятно, начнет сказываться на покупателях своего первого жилья».





Самый низкий рост цен наблюдался в Перте - на 1, 1 процента, в то время как Хобарт и Сидней пережили рост на 3,2 и 3 процента соответственно.





И это был второй по величине рекордный рост цен на жилье в Сиднее за последние 32 года.





Между тем в течение года до начала мая цены на дома в Дарвине взлетели на 20,3% - это самый большой годовой прирост, когда-либо зарегистрированный.





Поскольку процентная ставка Резервного банка оставалась на исторически низком уровне 0, 1 процентных пункта, банки могли предложить потребителям рекордно низкие процентные ставки.





Но звучат предупреждения, что это скоро изменится.





Говорит Питер Марч из финансовой группы Mozo.





"Мы ожидаем, что банки будут действовать довольно быстро, чтобы немедленно начать поднимать эти фиксированные ставки, особенно на более длительные сроки. Они должны начать очень скоро делать это".





Тем временем генеральный директор платформы жилищного кредитования Lendi Group Дэвид Хайман говорит, что некоторые покупатели недвижимости покидают города в поисках более выгодных предложений.





"Мы видим, что все больше людей переезжают в такие места, как Ньюкасл, все больше и больше людей переезжают на Центральное побережье, больше людей перебираются на северные пляжи и южные высокогорья, но в тех районах действительно есть более выгодные предложения за те же деньги, больший участок земли или, возможно, ближе к пляжу".





Индекс стоимости жилья от CoreLogic в мае вырос на 2,2 процента, приведя к показателю на десять процентов выше по сравнению с прошлым годом.





Количество выданных разрешений на строительство для частного жилищного сектора также увеличилось.





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