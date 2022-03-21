Какое влияние на мировую экономику оказали последние события, связанные с Украиной?

Мы поговорили с Павлом о том:
- Какое влияние оказало введение антироссийских санкций на мировую экономику?
- Какую обратную сторону имеют эти санкции?
- Как это отражается на ценах? Повышения стоимости каких продуктов и услуг нужно ожидать в ближайшее время?
- Что будет с евро? Прогнозы по другим валютам.
- Если война будет остановлена, смогут ли все участники открутить все назад и вернуться к исходным позициям?
Справка: Павел Энтин, предприниматель с 26 летним опытом, вёл бизнесы в 15 странах мира. Был сооснователем одной из первых китайских финтех компаний E-Pay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, сооснователем 1-го Процессингового банка (QIWI Банк), сооснователем Дата Центра М1. В настоящее время Павел является одним из сооснователей технологической инвестиционной компании Unirock Partners и CEO . Он имеет степень PhD по Мировой Экономике.