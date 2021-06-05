Как работающей маме расставить приоритеты и не перегореть?

"Mother and child" by Ian BC North is licensed under CC BY-NC 2.0

"Mother and child" Source: Flickr/Ian BC North under CC BY-NC 2.0

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В рубрике "Вопрос к психологу" психотерапевт из Канберры Ольга Короновская отвечает на вопросы наших слушателей.

В этот раз психотерапевт из Канберры Ольга Короновская ответила на вопрос Натальи из Брисбена:

"Я была очень активной до рождения ребенка, и сейчас мне хочется реализовывать все свои проекты, но одновременно с этим я хочу уделять много внимания своему 2-х летнему малышу. Время от времени меня "накрывает", и я очень страдаю от своего перфекционизма. Как расставить приоритеты и как избежать выгорания? Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации?"

Если вы хотите задать вопрос в нашей постоянной рубрике "Вопрос психологу" и получить ответ на него в эфире, присылайте его на почту: russian.program@sbs.com.au Свой вопрос можно задать анонимно.

Обращаем ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту.
Также слушайте:

Вопрос психологу: как перфекционисту не перегружаться на работе?

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