Как работающей маме расставить приоритеты и не перегореть?

В этот раз психотерапевт из Канберры Ольга Короновская ответила на вопрос Натальи из Брисбена:





"Я была очень активной до рождения ребенка, и сейчас мне хочется реализовывать все свои проекты, но одновременно с этим я хочу уделять много внимания своему 2-х летнему малышу. Время от времени меня "накрывает", и я очень страдаю от своего перфекционизма. Как расставить приоритеты и как избежать выгорания? Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации?"





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