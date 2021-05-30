Вопрос психологу: как перфекционисту не перегружаться на работе?

В этот раз психотерапевт из Канберры Ольга Короновская ответила на вопрос: "Я очень много работаю и это меня ужасно выматывает. Не то, чтобы меня кто-то заставлял перерабатывать, но я слишком медлительная и мне кажется, что ничего не успеваю. А хочется, чтобы все было выполнено в срок. В таком режиме я нахожусь уже несколько лет и очень устала. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации?"





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