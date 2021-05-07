Вопрос к психологу: как вернуть внимание детей?

Kid

Source: "Kid" by teresachin2007 is licensed under CC BY-SA 2.0

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В рубрике "Вопрос к психологу" психотерапевт из Канберры Ольга Короновская отвечает на вопросы наших слушателей.

В этот раз анонимный вопрос: «Я - работающая мама. Моя работа связана с частыми командировками, и за маленькими детьми следит мой муж. В последнее время я стала замечать, что дети отдалились от меня. Что вы посоветуете в этой ситуации? Как вернуть их внимание?».

Если вы хотите задать вопрос в нашей постоянной рубрике "Вопрос психологу"  и получить ответ на него в эфире, присылайте его на почту:
russian.program@sbs.com.au
Свой вопрос можно задать анонимно.

Обращаем ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту.

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