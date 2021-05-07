Вопрос к психологу: как вернуть внимание детей?

В этот раз анонимный вопрос: «Я - работающая мама. Моя работа связана с частыми командировками, и за маленькими детьми следит мой муж. В последнее время я стала замечать, что дети отдалились от меня. Что вы посоветуете в этой ситуации? Как вернуть их внимание?».
Если вы хотите задать вопрос в нашей постоянной рубрике "Вопрос психологу" и получить ответ на него в эфире, присылайте его на почту: Свой вопрос можно задать анонимно.
Обращаем ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту.
Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?
Перейдите , чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:
ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!