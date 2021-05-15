Вопрос к психологу: Как построить доверительные отношения с мужчиной?

Нам на почту поступило сообщение: «Меня зовут Вероника, мне 38 лет. У меня не получается построить близкие и доверительные отношения с мужчинами. Я умная и внешне привлекательная, но серьезные отношения не складываются. Подскажите. Что со мной не так, и как разорвать этот круг неудач».
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