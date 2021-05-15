Вопрос к психологу: Как построить доверительные отношения с мужчиной?

"The lonely woman" by johanlb is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

"The lonely woman" Source: Photo credit: Johanlb, photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

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В рубрике "Вопрос к психологу" психотерапевт из Канберры Ольга Короновская отвечает на вопросы наших слушателей.

Нам на почту поступило сообщение: «Меня зовут Вероника, мне 38 лет. У меня не получается построить близкие и доверительные отношения с мужчинами. Я умная и внешне привлекательная, но серьезные отношения не складываются. Подскажите. Что со мной не так, и как разорвать этот круг неудач».

Если вы хотите задать вопрос в нашей постоянной рубрике "Вопрос психологу"  и получить ответ на него в эфире, присылайте его на почту: 
russian.program@sbs.com.au
 Свой вопрос можно задать анонимно.

Обращаем ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту.

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