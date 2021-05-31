Как малый бизнес выживает в условиях пандемии?

При этом данные последнего опроса, проведенного Австралийским Бюро Статистики, показали, что большинство владельцев предприятий отметили стабильные условия работы в мае 2021, а у 78% из них выручка либо не изменилась, либо увеличилась. В то же время владельцы бизнеса в таких сферах как искусство, развлечения и торговля оффлайн ожидают стремительного снижения доходов в ближайшее время.





Однако, некоторые предприниматели шли на риск открыть свое дело даже в непростой "ковидный" период, находя новые бизнес-возможности. Как и герои нашего материала - русскоязычные предприниматели из Мельбурна.





Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?





Перейдите по этой ссылке , чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:



