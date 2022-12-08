Как знания о Земле и космосе влияют на историю и технологии

Из этого подкаста вы узнаете:
- как астрономия повлияла на великие географические открытия и представление человечества о своем мире в космосе;
- как мы обязаны астрологии появлением одних из первых астрономических научных записей;
- как наблюдение за небесными телами привело к появлению компактных камер в наших телефонах;
- как желание получать сигналы из далеких галактик помогло нам создать компактные телефоны;
- как в Австралии изобрели Wi-Fi, чтобы решить астрономические задачи передачи информации;
- как мы обязаны астрономии появлением “магического” спрея WD-40.
Первую часть этого интервью, посвященную запуску сверхтяжёлой ракеты-носителя американского проекта освоения Луны 'Artemis', слушайте .
Астроном Слава Китаев в мельбурнской студии SBS Source: SBS