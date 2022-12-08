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Как знания о Земле и космосе влияют на историю и технологии

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NASA - Stephan’s Quintet

Handout photo - An enormous mosaic of Stephan’s Quintet is the largest image to date from NASA’s James Webb Space Telescope, covering about one-fifth of the Moon’s diameter. Source: ABACA / ABACA/PA/Alamy/AAP Image

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Published 9 December 2022 at 8:56am, updated 6 minutes ago at 9:07am
By Irina Burmistrova
Source: SBS
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Астроном, ассоциированный директор eResearch Centre университета Монаша Слава Китаев рассказывает о том, как наши знания о космосе и Земле влияют на ход истории и повседневную жизнь.

Published 9 December 2022 at 8:56am, updated 6 minutes ago at 9:07am
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages
Из этого подкаста вы узнаете:
  • как астрономия повлияла на великие географические открытия и представление человечества о своем мире в космосе;
  • как мы обязаны астрологии появлением одних из первых астрономических научных записей;
  • как наблюдение за небесными телами привело к появлению компактных камер в наших телефонах;
  • как желание получать сигналы из далеких галактик помогло нам создать компактные телефоны;
  • как в Австралии изобрели Wi-Fi, чтобы решить астрономические задачи передачи информации;
  • как мы обязаны астрономии появлением “магического” спрея WD-40.
Slava Kitaeff at the SBS studios in Melbourne
Астроном Слава Китаев в мельбурнской студии SBS Source: SBS
Первую часть этого интервью, посвященную запуску сверхтяжёлой ракеты-носителя американского проекта освоения Луны 'Artemis', слушайте
здесь
.

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