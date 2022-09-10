Как в США отреагировали на смерть Королевы Елизаветы II

Как в США отреагировали на смерть Королевы Елизаветы IIPlay03:05 Source: SBS / SBS RussianGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (2.82MB) Королева Елизавета II правила 70 лет и застала 13 президентов США. Как в Штатах отреагировали на смерть Королевы, слушайте в нашем сюжете.LISTEN TOСмерть Королевы Елизаветы. Какими были 70 лет ее правления?SBS Russian09/09/202212:38PlayShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод