Как в США отреагировали на смерть Королевы Елизаветы II

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Source: SBS / SBS Russian

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Королева Елизавета II правила 70 лет и застала 13 президентов США. Как в Штатах отреагировали на смерть Королевы, слушайте в нашем сюжете.

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Смерть Королевы Елизаветы. Какими были 70 лет ее правления?

SBS Russian

09/09/202212:38
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