Как в Австралии договариваться о повышении зарплаты

Key Points В Австралии вы можете попросить о прибавке к зарплате в любой момент, если считаете, что заслуживаете ее.

Вы можете подготовить запрос на повышение заработной платы с помощью профсоюза, коллег или самостоятельно.

Надлежащая подготовка, в том числе обращение за советом, получение знаний и планирование аргументов, имеет решающее значение.

Идея просьбы о повышении заработной платы пугает многих работников.





По словам Кейт Гейтли, эксперта по кадровым вопросам, многие работники чувствуют себя недостаточно уверенно, чтобы поднимать этот вопрос. Но это не обязательно должно быть так.





«На самом деле просьба о поднятии зарплате — вполне культурно приемлемая и распространенная практика в Австралии. Это нормально просить о прибавке к зарплате. Главное знать, как это сделать, чтобы получить желаемый результат», — объясняет г-жа Гейтли.





Правила, касающиеся повышения заработной платы, различаются в зависимости от рабочего места.





Сюзанн Янг — профессор управления и менеджмента в университете Ла Троуб. Профессор Янг говорит, что самое удачное время в Австралии просить о повышении зарплаты — незадолго до конца финансового года, в апреле или мае.



Можно договариваться о встрече с начальством в период, когда в организации определяют бюджет и финансы. Тогда хорошо обсуждать любое потенциальное повышение заработной платы, чтобы это было уже заложено в бюджете на следующий год. Сюзанн Янг, профессор управления и менеджмента в университете Ла Троуб

Ежегодное увеличение заработной платы работника также может быть правом, закрепленным законодательно.



If you have signed a job contract, this will likely include conditions about pay rises and their timeline. Credit: djgunner/Getty Images

Как проверить, полагается ли мне повышение заработной платы?

Большинство рабочих мест в Австралии попадают под действие Системы по вопросам справедливых условий труда — Fair Work System — свода законов о защите рабочих мест. Они же регулируют ставки минимальной заработной платы для работников в определенных отраслях и профессиях.





Сотрудники, за которыми закреплено определенное вознаграждение, имеют право на ежегодное минимальное повышение ставки заработной платы в соответствии с решением Комиссии по справедливой работе — the Fair Work Commission — после переговоров с профсоюзом.





Также на рабочих местах может действовать корпоративное соглашение, которое прописывает положения о законодательном повышении минимальной заработной платы. Эти соглашения являются результатом переговоров между представителями работников и работодателем.





Работник имеет право вести переговоры о повышении сверх минимальной заработной платы, на которую вы имеете законное право.





«Работник может договориться о повышении заработной платы на любой уровень сверх уже установленной ставки. Они могут вести переговоры о премиальных выплатах или контракте, помимо корпоративного соглашения, или могут договориться об изменении классификации своей роли, если они делают больше, чем указано в описании роли» — добавляет профессор.



Lack of pay transparency in a workplace can create disparities between different groups of employees. Credit: Klaus Vedfelt/Getty Images

Эффективные переговоры

По словам профессора Янг, стоит заранее сопоставить зарплаты на сайтах вакансий в вашей отраслевой сети и в вашей рабочей среде. Это будет ключом к получению правильных знаний и рычагов для переговоров о повышении заработной платы, которого вы заслуживаете.





Но профессор Янг предупреждает, что на рабочих местах часто существует культура секретности в отношении заработной платы, которая непропорционально влияет на молодых сотрудников, женщин и представителей этнических меньшинств.





Она добавляет, что в такой ситуации полезно обсудить этот вопрос с коллегами, с которыми вам комфортно поднимать подобные темы.





«Если у вас есть представитель профсоюза на рабочем месте, вы можете спросить об уровне заработной платы у представителя профсоюза. Он или она будет иметь лучшее представление о заработной плате в этой конкретной организации или сфере».





Мишель О’Нил — президент Австралийского совета профсоюзов.





Она говорит, что представитель профсоюза также может помочь вам в сборе информации о заработной плате, получаемой работниками на сопоставимых должностях в отрасли. Эти данные могут быть полезны при ведении переговоров о повышении заработной платы.





Г-жа О'Нил утверждает, что легче договориться о лучших условиях оплаты труда в качестве члена профсоюза и вместе с другими работниками.





«Даже если на вашем рабочем месте раньше не было соглашения, вы можете объединиться с другими работниками в профсоюзе, чтобы сказать, что мы хотим заключить соглашение для всех, кто здесь работает».



The first step before asking for a pay rise is finding out if you are covered by an award or enterprise agreement, says Prof Young. Credit: AnVr/Getty Images Однако вам не обязательно быть членом профсоюза, чтобы просить о повышении заработной платы.





Если вы делаете запрос от своего имени, профессор Янг предлагает вам сосредоточить обсуждение на ценности, которую вы приносите.





«Я бы строила аргумент вокруг того, чего вы достигли в своей работе. Можете ли вы продемонстрировать, например, более высокий уровень эффективности? Или вы привлекли определенные суммы денег или новых клиентов, или вы изменили рабочие процессы, чтобы повысить эффективность».





Г-жа О'Нил считает, что важно подготовиться перед переговорами о повышении зарплаты.





«Какие могут быть аргументы — когда в последний раз вам повышали зарплату? Как могла измениться ваша работа? Появилось ли у вас больше обязанностей? Работаете ли вы в в другие часы? Стала ли ваша работа более интенсивной? Получили ли вы новые навыки?»



Employees and future employees have the right to share or not information about their pay and ask other employees about their pay. Credit: goc/Getty Images

Психология переговоров о повышени зарплаты

По словам эксперта по кадрам Карен Гейтли, то, как вы просите о повышении заработной платы, может варьироваться в зависимости от организации, в которой вы работаете, и человека, с которым вы будете разговаривать.





«Если они обычно сидят в своем офисе, то вы можете постучать в дверь и спросить, удобное ли сейчас время для разговора. В других случаях будет уместнее попросить назначить встречу».





Но она добавляет, что не стоит переоценивать ситуацию.





«Я думаю, что действительно поможет не накручивать себя и не делать из этого большое событие».



Pay rise conversations happen always take place in one-one chats. Credit: kate_sept2004/Getty Images Мусса Намини, главный операционный директор сайта CareerOne JobSearch, дает дополнительные советы:



Знания имеют решающее значение : не ограничивайтесь проверкой средней заработной платы для вашей должности и проведите более расширенное исследование сферы.

Время имеет значение: используйте удобный момент, чтобы попросить о повышении заработной платы. В качестве альтернативы, подумайте о том, чтобы обсудить повышение заработной платы на несколько месяцев вперед, дав своему начальнику время подумать.

Важен позитивный и расчетливый подход: обсуждая зарплату, поставьте себя на место своего работодателя. Подчеркните, как повышение заработной платы может способствовать повышению ценности бизнеса или снижению затрат.

Профессор Янг также говорит, что важно сохранять профессиональный подход, когда просите повышение заработной платы.



Когда вы просите повышения заработной платы, важно не поддаваться эмоциям и использовать аргументы в свою пользу, а не говорить: 'Ну, я много работал или мне трудно из-за стоимости жизни'. Сюзанн Янг, профессор управления и менеджмента в университете Ла Троуб

«Речь идет о том, чтобы убедиться, что у вас есть хорошие аргументы, и вы представляете их в действительно деловой манере. Таким образом вы показываете, что вы совершенствуетесь и усердно работаете на благо организации».





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