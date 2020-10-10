Как справиться с 'ощущением нестабильности и ограниченности' в условиях COVID-19?

"После того как началась ситуация с короновирусом, моя жизнь сильно изменилась. Финансово я не пострадала, но эмоционально очень тяжело переносить все эти ограничения, невозможность путешествовать, навещать родных и просто жить той жизнью, какой жила раньше. Полное ощущение нестабильности и ограниченности. Как не впадать в уныние в данной ситуации и сохранять бодрость духа?"





Если вы хотите задать вопрос в нашей постоянной рубрике "Вопрос психологу" и получить ответ на него в эфире, присылайте его на почту: russian.program@sbs.com.au Свой вопрос можно задать анонимно



