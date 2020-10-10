Как справиться с 'ощущением нестабильности и ограниченности' в условиях COVID-19?

A sign reading 'Don't Lose Hope' is seen on the roadside on Guildford Road in Perth, Saturday, March 28, 2020. WA has 278 confirmed cases of coronavirus, including 14 people who are in hospital. (AAP Image/Richard Wainwright) NO ARCHIVING

A sign is seen on the roadside on Guildford Road in Perth, Saturday, March 28, 2020. (AAP Image/Richard Wainwright) NO ARCHIVING Source: AAP

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В рубрике "Вопрос к психологу" психотерапевт из Канберры Ольга Короновская отвечает на вопрос Марии из Сиднея:

"После того как началась ситуация с короновирусом, моя жизнь сильно изменилась. Финансово я не пострадала, но эмоционально очень тяжело переносить все эти ограничения, невозможность путешествовать, навещать родных и просто жить той жизнью, какой жила раньше. Полное ощущение нестабильности и ограниченности. Как не впадать в уныние в данной ситуации и сохранять бодрость духа?"

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