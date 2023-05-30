Съемное жилье в Австралии: Как искать и что учитывать

Key Points Большинство съемных квартир и домов рекламируются на крупных сайтах аренды.

При подаче заявки вам понадобится предоставить личную информацию, поэтому важно заранее подготовить необходимые документы.

Зайдите в офис агентов по недвижимости в середине рабочей недели, чтобы установить контакт и объяснить, что именно вы ищете. Всегда уточняйте предпочтительный способ подачи заявки.

При поиске жилья также используйте группы в социальных сетях — будь то объединение жителей вашего района или группа мигрантов, приехавших из одной страны.

К поиску арендного жилья на условиях сложного рынка недвижимости в Австралии следует относиться так же серьезно, как к собеседованию при приеме на работу.





Так считает Грег Бадер, генеральный директора крупнейшего в Австралии портала аренды — rent.com.au.





Г-н Бадер говорит, что владельцы и агенты недвижимости при рассмотрении заявок запрашивают личную информацию потенциальных арендателей — подтверждение дохода и рекомендации. Это может стать трудностью для людей, переехавших в Австралию относительно недавно.





«Самое важное — это история аренды. Так что если вы приехали в Австралию не так давно, вам конечно нечего будет показать. Это добавляет дополнительный уровень сложности».



Онлайн сервисы для поиска жилья

Как правило, сдаваемая в аренду недвижимость не меблирована, а контракт обычно подписывается на один год с возможностью продления.





Большинство объектов недвижимости рекламируются на сайтах по аренде, таких как rent.com.au , realestate.com.au и domain.com.au . Там же указаны дата и время осмотра объекта и стоимость арендной платы за неделю.





Важно иметь в виду, что осмотр квартиры обычно продолжается от 10 до 15 минут, и в выходные дни людей обычно больше, чем в будние.



The number of available rental properties has almost halved compared to two years ago. Source: iStockphoto / mikulas1/Getty Images/iStockphoto

Подача заявки

В Австралии насчитывается более 800 000 агентов по недвижимости. Однако нет единого процесса и формы подачи заявок.





Как правило, для подачи заявления вам понадобятся:



Удостоверение личности с фотографией, соответствующее 100 пунктам, — паспорт или водительские права

Подтверждение дохода

История аренды жилья и контактные данные предыдущего арендодателя

Личные рекомендации

Агент обычно предупреждает, через какую онлайн-платформу нужно будет загрузить всю необходимую документацию. После агент просматривает каждое заявление и выбирает будущего арендатора.





Так как разные агенты пользуются разными онлайн-платформами, вам может понадобиться загрузить свою информацию сразу на несколько платформ.





Грег Бадер советует установить прямой контакт с агентом до подачи заявления.



Во время инспекции недвижимости, спросите агента, какой способ подачи заявления он или она предпочитает. Агент обычно получает заявки сразу из нескольких источников — по имейлу, по звонку, через приложения. Уточните у агента какой способ они предпочитают, и таким образом вы можете быть уверены, что вы, по крайней мере, в списке для рассмотрения. Грег Бадер, управляющий директор rent.com.au.

It is important to speak to the realestate agent directly before applying for a rental property. Credit: andresr/Getty Images

Альтернативные способы поиска жилья

Если у вас нет истории аренды жилья, можно попробовать действовать альтернативно.





Ник из Мельбурна был в подобной ситуации. Он владелец малого бизнеса в сфере строительства. До того, как начать поиск съемного жилья, Ник 20 лет жил в собственном доме.





Он связался с агентом по недвижимости напрямую и в электронном письме представился и объяснил свою ситуацию.





«Я доказал, что я способен оплачивать счета и объяснил, что мне нужно было снимать квартиру впервые после длительного периода времени жизни в собственном доме. Мне удалось убедить агента в том, что я стою риска».





Г-н Бадер говорит, что такой прямой контакт с агентами в течение рабочей недели может стать ключом к успеху.





«Во время инспекции действительно нет времени, чтобы представиться и построить отношения с агентом. В середине недели вы сможете поговорить с агентом напрямую, и объяснить, что именно вы ищете, рассказать немного о себе. Это действительно может вам помочь».



The number of available rental properties has almost halved compared to two years ago. Source: iStockphoto / chameleonseye/Getty Images/iStockphoto

Поиск жилья в социальных сетях

Некоторые владельцы съемного жилья предпочитают размещать объявления о сдаче в социальных сетях. Но важно остерегаться мошенников.





Не соглашайтесь на что-либо по телефону и не переводите никому деньги, не убедившись, что предлагаемая собственность действительно существует или что человек, предлагающие съемное жилье действительно является владельцем или агентом.





С другой стороны, группы в социальных сетях, в которых вы состоите, могут стать отличной возможностью найти нужный контакт.





«Будь то сообщества людей-выходцев из одной страны, представители одной конфессии или спортивного клуба — спросите у своего сообщества, и обязательно там будут свои контакты,» — объясняет г-н Бадер.



Многие агенты по недвижимости предпочитают работать непосредственно с людьми, переехавшими в Австралию недавно.

Бижан Рахими — руководитель отдела аренды недвижимости Love & Co на севере Мельбурна. Г-н Рахими говорит, что он тесно сотрудничает со своей общиной, говорящей на персидском языке, чтобы преодолеть языковые и культурные барьеры и помочь людям найти жилье через социальные сети и при помощи «сарафанного радио».





Услуги по работе с населением, такие как Служба мультикультурного образования для взрослых AMES , также связывают г-на Рахими с новыми мигрантами, ищущими жилье.





«Конечно помогает, когда вы говорите на языке и понимаете откуда, приехали заявители» — говорит г-н Рахими.





«Я объясняю, как обстоят дела в Австралии, что принято и каковы обязательства арендаторов. Я всегда ищу таких людей, потому что знаю, что, как только я поселю их, у меня не будет проблем».



