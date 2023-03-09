Как получить австралийские водительские права

Key Points Водительские права - это юридические разрешения на управление автомобилем в Австралии.

Австралийские штаты и территории определяют правила получения водительских прав, поэтому правила варьируются в зависимости от юрисдикции.

Прежде чем водитель получит права, он должен пройти несколько тестов.

Мигранты могут иметь право на получение австралийских прав на основании их зарубежного водительского удостоверения. Но это зависит от разных обстоятельств.

Водительские права - это официальное разрешение, которое позволяет его владельцу на законных основаниях управлять автомобилем.





В Австралии предусмотрено несколько этапов получения водительского удостоверения через градуированную систему. Различные требования применяются в зависимости от размера и типа автомобиля, которым вы намерены управлять.





Правила также различаются в разных штатах и территориях. Тем не менее, есть много сходства между юрисдикциями.





Первым шагом является освоение дорожных правил. Затем вы можете подать заявление на сдачу теоретического экзамена, чтобы получить ученические водительские права, обычно называемые ‘Ls’. Права «L» позволят вам учиться на практике управлять автомобилем под контролем опытного водителя.





«В Новом Южном Уэльсе минимальный возраст для получения ученических прав - 16 лет. Вы также должны пройти проверку зрения и тест на знания. Наш тест на знания заключается в том, чтобы проверить вашу осведомленность о дорожных правилах, чтобы вы могли оставаться в безопасности на дорогах», - объясняет Луиза Хиггинс Уиттон, NSW TransportDirector of Latch Safety Strategy and Policy.



Expert driving instructors are especially trained to teach learner drivers in a stress-free environment, L Trent's Frank Tumino says. Source: Getty / Getty Images

Пока у вас права категории L, вы должны соблюдать следующее:

Рядом с вами всегда должен находиться водитель с полными правами, который будет контролировать вас, пока вы находитесь за рулем

Вы должны всегда размещать табличку ‘L’ снаружи вашего автомобиля

Никакого алкоголя или наркотиков

Вы должны соблюдать скоростной лимит

Использование мобильного телефона запрещено.

Переход на временные или испытательные права (Provisional or Probationary)

Водители-ученики должны оставаться на правах категории "L" в течение определенного периода, в зависимости от их возраста. Прежде чем они смогут ездить свмостоятельно, они должны сдать практический экзамен по вождению, чтобы получить испытательные права ‘Provisional’ или ‘Probationary’, также известные как «Ps».





Фрэнк Тумино, инструктор по вождению из L Trent, крупнейшей в Австралии автошколы, рекомендует заручиться профессиональной помощью, а также помощью семьи и друзей, чтобы будущим водителям было легче сдать необходимый экзамен.





«Вы можете купить несколько уроков вождения и тогда профессиональный инструктор повторит с вами самые важные аспекты и поможет в построении прочной основы для освоения правильных техник вождения, чтобы вы потом смогли выстраивать свои навыки дальше на этой основе».



The Australian graduated licensing scheme ensures novice drivers slowly build up their driving and road safety skills before they are fully licensed. Source: Getty

Получение австралийских прав на основе водительского удостоверения мигрантов

Мигранты с зарубежными водительскими правами должны перевести свои права в австралийскую лицензию на вождение, чтобы управлять автомобилем на законных основаниях.





Луиза Хиггинс Уиттон говорит, что процесс отличается в зависимости от целого ряда факторов.





«Шаги, которые вам нужно предпринять, будут зависеть от страны, из которой вы прибыли, где была выдана ваша лицензия, как долго она у вас на руках и какова система выдачи водительских прав в той стране, откуда вы приехали», - говорит она.



Если вы приехали из страны, где система получения прав сильно отличается, вам вероятно потребуется сдавать дополнительные тесты, и эти тесты могут варьироваться в зависимости от того, из какой вы страны и на какой вид австралийских прав вы претендуете. Louise Higgins Whitton, NSW Transport

В некоторых случаях, если у вас есть действующее зарубежное водительское удостоверение и вы хотите получить на его основе австралийские права, у вас будет только один шанс сдать практический экзамен на вождение. Если вы потерпите неудачу, вам дадут права ученика "L".





Г -н Тумино говорит, что людям, которые учились водить машину в других странах, может понадобиться специальная тренировка, чтобы сдать тесты.





«С мигрантами уроки у нас отличаются, им мы должны преподавать гораздо больше дорожных правил. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы поменять некоторые привычки, которые они могли выработать за рубежом. Тот факт, что мы ездим по левой стороне дороги, является серьезной трудностью для многих прибывающих в страну».



Migrants from countries with similar licensing systems to Australia can easily convert their driving permits. Those who hold overseas licences from less regulated countries may need to undergo further examinations. Credit: Deepak Sethi/Getty Images Находясь на правах "P", вы все еще не можете пить ни капли алкоголя перед вождением, и вы должны соблюдать определенные ограничения скорости, которые могут отличаться от лимитов для водителей с полными правами.





Прежде чем вы сможете перейти к полной лицензии, вам также может потребоваться пройти тест на восприятие опасностей, чтобы доказать, что вы распознаете потенциальные опасные ситуации.





Хотя некоторые ограничения будут смягчены, как только вы станете полностью лицензированным водителем, вы все равно должны будете следовать всем дорожным правилам.





Нарушения могут привести к большим штрафам, приостановке лицензии или даже ее отмене.





«Мы очень сильно регулируемая страна. Существуют очень большие штрафы за превышение скорости, за вождение под влиянием алкоголя или наркотиков», - предупреждает г -н Тумино.



Police in Australia conduct frequent roadside breath tests to ensure drivers are not intoxicated. Heavy fines apply for those who flaunt road rules. Credit: wikimedia commons

Специализированные программы вождения для беженцев и мигрантов

Несколько организаций по работе с сообществами и оказании помощи при переселении по всей Австралии предлагают бесплатные или недорогие программы по обучению вождению, специально предназначенные для беженцев и мигрантов.





Агентство The Great Lakes Agency for Peace and Development (GLAPD) является одной из многих организаций, которые предоставляют программу поддержки для учеников-водителей из разных культурных и языковых сообществ.





Исполнительный менеджер GLAPD Эммануэль Масуни говорит, что они создали программу для помощи водителям-ученикам, после того как выяснили, что многие молодые мамы и одинокие мамы из числа мигрантов стали зависимыми от других людей для передвижения по городу. Организация привлекла инструктора по вождению из сообщества мигрантов для достижения наилучших результатов.





«Некоторые приходят и совершенно не знают даже как держать руль. И водитель начинает учить их с самых азов до получения лицензии», - говорит он.



Being a fully licensed driver offers independence and opens up job prospects. Credit: Narong Jongsirikul / EyeEm/Getty Images/EyeEm Мишлин Ньянтабара - одна из молодых матерей, которым помогла эта программа.





Г -жа Ньянтабара никогда не водила машину в своей родной стране Конго и очень боялась сесть за руль. Она решила научиться водить атомобиль, так как использование общественного транспорта для работы и разных повседневных делн требовало много времени. Она говорит, что с малышом в руках и коляской поездка на автобусе была не простой задачей.





Несмотря на то, что она брала уроки профессионального вождения, и ее учили друзья, она дважды провалила экзамен на вождение - пока не взяла уроки вождения в GLAPD.





Она считает, что во-многом помог общий культурный опыт с ее инструктором, который смог развить в ней уверенность.





«Я смогла лушче понимать, что он говорил. И второе, что ... у него довольно хороший опыт ».





Она говорит, что получение водительских прав изменило ее жизнь и ее сына.



Теперь я могу поехать хоть куда... Раньше было так тяжело, а теперь у меня есть своя машина. Очень легко добраться до работы, очень легко взять с собой сына. Это облегчает жизнь, особенно женщине, у которой есть дети.

Г-жа Ньянтабара призывает других женщин преодолеть свой страх перед вождением, поскольку награда станет преобразующей их жизнь.





«Это будет сначала довольно страшно, но когда вы добьетесь успеха, когда получите права, вы не будете вспоминать о том, что было раньше, потому что это изменит вашу жизнь».

