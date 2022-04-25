Как переехать в Австралию по бизнес-визам?

Гости нашего подкаста - иммиграционный адвокат из Сиднея, руководитель компании Sydney Visa Алексей Гринько и инвестор из Брисбена, предприниматель с 25-летним стажем, имеющий опыт ведения бизнеса в 15 странах, Павел Энтин.





Послушав этот материал, вы получите ответы на вопросы:





Действительно ли гражданам России сейчас тяжело получить любую визу в Австралию?

Какие типы бизнес-виз в Австралию существуют и каковы условия их получения?

Для кого они предназначены? Есть ли приоритетные сферы?

Что нужно сделать, чтобы получить бизнес-визу как инноватор?

Какие сферы бизнеса наиболее востребованы в Австралии?

Какие стартапы имеют больший шанс на успех в Австралии сейчас?

Эта беседа предназначена только для общих информационных целей и не должна быть использована как замена консультаций со специалистами.











Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.



