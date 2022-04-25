Как переехать в Австралию по бизнес-визам?

Business visas in Australia

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Мы поговорили с экспертами о том, насколько тяжело и реально ли сейчас их получить, какие стартапы имеют наибольший шанс на успех в Австралии и какие сферы бизнеса наиболее востребованы в Австралии.

Гости нашего подкаста - иммиграционный адвокат из Сиднея, руководитель компании Sydney Visa Алексей Гринько и инвестор из Брисбена, предприниматель с 25-летним стажем, имеющий опыт ведения бизнеса в 15 странах, Павел Энтин.

Послушав этот материал, вы получите ответы на вопросы:

  • Действительно ли гражданам России сейчас тяжело получить любую визу в Австралию?
  • Какие типы бизнес-виз в Австралию существуют и каковы условия их получения? 
  • Для кого они предназначены? Есть ли приоритетные сферы?
  • Что нужно сделать, чтобы получить бизнес-визу как инноватор? 
  • Какие сферы бизнеса наиболее востребованы в Австралии?  
  • Какие стартапы имеют больший шанс на успех в Австралии сейчас?
Эта беседа предназначена только для общих информационных целей и не должна быть использована как замена консультаций со специалистами. 

 

 Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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