Как переехать в Австралию по бизнес-визам?

Гости нашего подкаста - иммиграционный адвокат из Сиднея, руководитель компании Sydney Visa Алексей Гринько и инвестор из Брисбена, предприниматель с 25-летним стажем, имеющий опыт ведения бизнеса в 15 странах, Павел Энтин.
Послушав этот материал, вы получите ответы на вопросы:
- Действительно ли гражданам России сейчас тяжело получить любую визу в Австралию?
- Какие типы бизнес-виз в Австралию существуют и каковы условия их получения?
- Для кого они предназначены? Есть ли приоритетные сферы?
- Что нужно сделать, чтобы получить бизнес-визу как инноватор?
- Какие сферы бизнеса наиболее востребованы в Австралии?
- Какие стартапы имеют больший шанс на успех в Австралии сейчас?
Эта беседа предназначена только для общих информационных целей и не должна быть использована как замена консультаций со специалистами.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .