Как подготовиться к Православному Рождеству?

Pokrov Church

Source: Supplied

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Интервью с матушкой Натальей Игнатьевской, супругой настоятеля Покровского Храма, Протеирея о. Бориса Игнатьевского.

Обращаем ваше внимание, что интервью было записано до начала новой вспышки коронавируса в Сиднее, поэтому ограничения на собрания могли измениться. Перед походом в храм - рекомендуем вам проверять текущие ограничения в штате. 

Люди в Австралии должны соблюдать дистанцию не менее полутора метров друг от друга. Проверяйте ограничения на собрания в вашем штате или территории.

При обнаружении симптомов простуды или гриппа оставайтесь дома и запишитесь на тест, позвонив своему врачу или на горячую линию 1800 020 080.

Новости и информация доступны на 63 языках на 
Пожалуйста, проверяйте правила вашего штата или территории: 


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