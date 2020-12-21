Как подготовиться к Православному Рождеству?

Обращаем ваше внимание, что интервью было записано до начала новой вспышки коронавируса в Сиднее, поэтому ограничения на собрания могли измениться. Перед походом в храм - рекомендуем вам проверять текущие ограничения в штате.
Люди в Австралии должны соблюдать дистанцию не менее полутора метров друг от друга. Проверяйте ограничения на собрания в вашем штате или территории.
При обнаружении симптомов простуды или гриппа оставайтесь дома и запишитесь на тест, позвонив своему врачу или на горячую линию 1800 020 080.
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