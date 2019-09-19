Развод в Австралии: Как разрешить споры без обращения в суд?

Key Points В Австралии действует система «развод без вины». Один из супругов может подать заявление на развод без согласия другого.

Большинство пар приходят к официальному соглашению по вопросам детей или разделу имущества, не обращаясь в суд.

Правовая система в Австралии поощряет попытки переговоров и медиацию до начала судебного процесса.

Простым языком развод — это формальное расторжение брака. Но не всегда семьям удается прийти к мирному соглашению без сторонней поддержки, учитывая огромные эмоциональные, родительские и финансовые последствия развода.





В Австралии в ходе бракоразводного процесса супруги должны доказать, что их брак неисправим. Они должны продемонстрировать, что жили в разлуке более 12 месяцев, и договориться о родительских и финансовых обязательствах.





Большинство разводящихся пар должны попробовать формально договориться о родительских и финансовых обязательствах до обращения в суд.





«Если вы хотите обратиться в суд по поводу родительских прав, согласно требованию, сначала вы будете обязаны пройти через медиацию. Это форма посредничества, при которой сторонам помогает специалист по разрешению семейных споров и определяет, могут ли они достичь соглашения о детях» — объясняет Элеонор Лау партнер австралийской юридической компании Lang and Rogers.





«Что касается финансовых вопросов, мы рекомендуем сторонам сначала попробовать альтернативное разрешение споров. В настоящее время суды хотят, чтобы стороны по крайней мере попытались вести переговоры, прежде чем начинать судебный процесс».



According to the Australian Bureau of Statistics, the median age for divorces in 2020 was 45.6 for males and 42.8 for females. The median duration of marriage to divorce was 12.2 years, and almost half of the divorces granted were of couples with children under 18. Credit: fabio formaggio / 500px/Getty Images

Что такое медиация или посредничество

Обращение в суд может стоить десятки тысяч долларов, а разбирательство может длиться месяцами. Поэтому медиация может сохранить время и деньги.





Валери Нортон — аккредитованный специалист по разрешению семейных споров. По ее словам, около 90% разводящихся супругов решают свои споры сами, не обращаясь в суд.





Перед попыткой посредничества г-жа Нортон оценивает вероятность успеха. Она встречается с обеими сторонами по отдельности, определяет эмоциональное состояние каждой и сторон, а также узнает их личные обстоятельства.





Если в семье есть история психического заболевания, домашнего насилия, алкогольная или наркотическая зависимость, тогда пара не обязана проходить через этап медиации.





«Затем если я решаю — “хорошо, я вижу здесь некоторую надежду. Возможно, они придут к соглашению без обращения в суд”. Тогда мы встречаемся на совместную сессию для обсуждения каждой темы по отдельности».



There are many considerations to balance when you are going through a divorce. Australian state, territory and federal governments fund several emotional, financial and legal support services to assist those going through a separation. Source: Moment RF / Kmatta/Getty Images



Во время посреднических сессий г-жа Нортон помогает клиентам и их адвокатам урегулировать споры. Она пытается увести их от эмоций и вместо этого сосредоточиться на практических результатах, которые принесут пользу сторонам и их детям.





Посредничество заключается в том, чтобы найти точку соприкосновения. С обеих сторон придется пойти на компромисс, но это будет терпимый компромис и обе стороны могут с этим смириться. Хорошее посредничество — это когда обе стороны уходят с мыслью — “Хорошо, это было честно”. Валери Нортон, аккредитованный специалист по разрешению семейных споров

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Споры об имуществе и финансовые соглашения

В Австралии существует «развод без вины». Это означает, что один из супругов может подать заявление на развод без согласия другого, и нет необходимости указывать причины, по которым они хотят расторгнуть брак.





Вопреки распространенному мнению, имущество и активы не всегда делятся пополам.





У адвоката Элеонор Лау есть опыт работы с соглашениями по активам в разных странах. Она говорит, что стороны должны обращаться за юридической консультацией и учитывать определенные критерии.





«При урегулировании споров об имуществе в первую очередь нам нужно выяснить, что можно разделить. Поэтому, очевидно, будет принято во внимание имущество в Австралии и за пределами Австралии.





«Затем существуют различные типы взносов в семейный бюджет, которые мы оцениваем, — финансовые и нефинансовые взносы и взносы в качестве домохозяев и родителей».



The Australian legal system considers a number of variables to determine how property and assets are to be divided between separating parties. Source: Moment RF / boonchai wedmakawand/Getty Images Определение вклада каждого из супругов — это сложный подсчет, учитывающий разные нюансы.





«Если один из вас принес в семью миллион долларов, а другой влез в долги, это следует учитывать при разводе. Второе — это ваш вклад во время отношений, причем как финансовый, так и нефинансовый» — говорит Валери Нортон.





Вклад во время отношений подразумевает не только заработную плату супругов.





«Речь не о том, сколько денег вы заработали. Статус родителя на дому в этом вопросе считается равным позиции генерального директора с прибылью в миллион долларов в год. Тут больше вопрос в том, дали ли ваши родители деньги на покупку дома? Или вы жили с ними годами, чтобы накопить на дом? Получили наследство? И тому подобное».



Третье соображение при урегулировании споров об имуществе — это учет будущих потребностей каждого из супругов. Этот анализ учитывает возраст каждого супруга, потенциальный доход и общее состояние здоровья. Это поможет определить процент того, как будут разделены активы.





«Это означает, что есть какие-либо причины, по которым одна из сторон получит при разделе чуть больше. Потому что потребности этой стороны могут быть больше» — объясняет г-жа Лау.





«К примеру, основная часть заботы о маленьких детях ложиться на эту сторону, и, следовательно, этой стороне будет сложней зарабатывать или вернуться на работу или доход будет сильно ниже, чем у другой стороны».





Стороны могут достичь соглашения во время посредничества. Юристы часто консультируют клиентов в рамках этого процесса или даже участвуют в обсуждении. Как только соглашения достигнуты, они могут быть оформлены юридически как приказы о согласии.



Family Dispute Resolution Practitioners often work together with spouses and their lawyers during mediation to reach an agreement. Experts advise divorcing couples with children to consider their kids' wellbeing and needs during negotiations. Credit: Maskot/Getty Images

Юридическая помощь и психологическая поддержка

Г-жа Лау говорит, что для людей, проходящих через развод, чрезвычайно важно отбросить эмоции и обратиться за юридической консультацией как можно скорее.





«Иногда стороны медлят, потому что не готовы. Но я думаю, важно узнать свои права и обязанности. Затем вы можете подумать некоторое время и решить, что вы хотите сделать дальше. Но я считаю очень важно как можно скорее получить юридическую консультацию. Особенно, если речь идет о зарубежных активах».





Подписание соглашения до начала отношений или во время их развития может быть полезным для тех, кто хочет избежать стресса, связанного с возможным расставанием в будущем. Обязательные финансовые соглашения могут использоваться в качестве окончательных расчетов в ходе бракоразводного процесса.



Family Dispute Resolution Practitioners are registered and certified professionals, accredited by the Australian Attorney-General's Office. Source: Moment RF / d3sign/Getty Images Люди без значительного состояния и которые не могут позволить себе частного адвоката или посредника, могут получить консультацию в Legal Aid или в общественных юридических центрах.





Также можно обратиться в Relationships Australia , государственную службу, которая помогает семьям, переживающим развод, предоставляет ограниченные юридические консультации и связывает с бесплатными или недорогими аккредитованными посредниками и консультантами.





«Обращение за помощью в Relationships Australia может свести к минимуму многие расходы, которые вы в противном случае понесли бы, обратившись к юристам. Таким образом, если вы можете избежать оплаты издержек, связанных с обращением в суд, тогда у вас на руках остается больше денег, чтобы разобраться со всем остальным» — объясняет Ник Тебби, генеральный директор службы Relationships Australia.



Хотя Relationships Australia не может представлять клиентов в суде, они могут оказывать эмоциональную поддержку и консультационные услуги семьям, проходящим судебный процесс.





«Мы гораздо больше, чем просто услуга, основанная на транзакциях. Мы не просто смотрим на развод и решаем, кто что получит. Мы помогаем людям справиться со всем, что с этим связано. А ведь речь идет о большом потоке эмоций. Это необходимо проработать. Если в браке есть совместные дети, то очевидно, что между сторонами отношения будут продолжаться даже после развода».





Эксперты в области права и психического здоровья говорят, что самое важное, что нужно учитывать при разводе, — это будущие потребности и благополучие ваших детей, если они у вас есть.





Частью процесса исцеления является признание того, что отношения меняются.





«Некоторым отношениям не суждено длиться вечно. Люди порой двигаются дальше и после разрыва продолжают счастливую и успешную жизнь, а потом, возможно, заводят новые отношения.





«Принимая и понимая это и снимая тем самым клеймо и стыд, связанные с пониманием, что такое развод, мы тем самым принимаем, что это на самом деле нормальный процесс. Это также поможет сосредоточить внимание больше на том, что нужно сделать с практической точки зрения, чем на эмоциях и обвинениях» — заключает г-н Тебби.



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