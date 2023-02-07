Как делать хорошие фотографии самого себя и фото для бизнеса?

Мария закончила факультет журналистики МГУ и Британскую Высшую Школу Дизайна в Москве. Работает как независимый коммерческий фотограф с 2007 года. В Москве сотрудничала с такими журналами как Forbes, TimeOut, L'Officiel, Афиша.





Maria Vasileva, photographer and founder of Vasileff Studio. Source: SBS Russian Мы поговорили с Марией о ее пути в профессию, о том, тяжело ли делиться в соцсетях своими неудачами и почему она не полетела в Россию на долгожданную встречу с мамой. А еще - о том, как самостоятельно сделать красивую фотографию.





Source: SBS Russian



Ниже - несколько фотографий, сделанных Марией Васильевой. С другими ее работами можно ознакомиться на сайте ее компании Vasileff Studio.





Source: Vasileff Studio



Source: Vasileff Studio

