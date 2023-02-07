Как делать хорошие фотографии самого себя и фото для бизнеса?

Мария закончила факультет журналистики МГУ и Британскую Высшую Школу Дизайна в Москве. Работает как независимый коммерческий фотограф с 2007 года. В Москве сотрудничала с такими журналами как Forbes, TimeOut, L'Officiel, Афиша.
Мы поговорили с Марией о ее пути в профессию, о том, тяжело ли делиться в соцсетях своими неудачами и почему она не полетела в Россию на долгожданную встречу с мамой. А еще - о том, как самостоятельно сделать красивую фотографию.
Maria Vasileva, photographer and founder of Vasileff Studio. Source: SBS Russian
Source: SBS Russian
Ниже - несколько фотографий, сделанных Марией Васильевой. С другими ее работами можно ознакомиться на ее компании Vasileff Studio.
Source: Vasileff Studio
Source: Vasileff Studio
Source: Vasileff Studio
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