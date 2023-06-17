Я русский и я против войны. Катя Струнина

Гость подкаста — Катя Струнина из Брисбена.
Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста, напишите нам личное сообщение на или email на russian.program@sbs.com.au
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Я русский и я против войны. Галина Шадривова
Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим личным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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