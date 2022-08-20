Я русский и я против войны. Галина Шадривова

Гость подкаста - бизнес-менеджер в научном центре школы физики в Австралийском Национальном Университете Канберры Галина Шадривова.





“Я категорически против войн в целом, и, конечно же, против войны в Украине. Я выросла на новостях и обсуждениях войны в Афганистане, я знала лично людей, которые вернулись оттуда живыми, но глубоко покалеченными, чья жизнь после войны превратилась в выживание. Ещё ребёнком у меня был вопрос: а что мы там делаем, в Афганистане? И тогда тоже звучали тезисы, что мы кого-то спасаем. Я против войны, потому что в современном обществе нет места конфронтациям с применением грубой силы. Я всегда верила в способность людей договариваться и в то, что лучшее в людях способно взять верх в критических ситуациях. К моему большому сожалению, война в Украине, эта гадкая и беспринципная, доказала обратное. Сколько у России было возможностей одуматься и остановиться, засчитать себе показушную победу и вывести свои войска, но нет - до сих пор Россия продолжает разрушать весь мир своими решениями", - говорит Галина".





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