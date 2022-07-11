Я русский и я против войны. Петр Кузьмин

I am Russian and I am against war

Russian woman at a protest in Sydney draws a poster "I am Russian and I stand with Ukraine Source: SBS Russian

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"Я русский и я против войны" - подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.

Гость подкаста - Петр Кузьмин, специалист в области искусственного интеллекта из Мельбурна.

"Война идёт не просто где-то далеко, а ведётся моим государством от моего имени против братского народа. И сам факт того, что Россия напала на соседнюю страну - это ужасно. Чем быстрее это закончится, тем лучше для Украины, России и для всего мира. Мне кажется, важно открыто говорить, что мы против войны по разным причинам. Я вижу что многие сейчас в шоке от произошедшего и они просто пытаются спрятаться и даже перестают выражать свою позицию. Некоторые просто боятся говорить, что они русские, стесняются этого. А у кого-то появилось чувство вины," - говорит Петр.

"Здесь нет полутонов, все очень однозначно. И если даже русские выступают против этой войны, то не стоит искать оправдания путинскому режиму. Нужно выступать с однозначной поддержкой Украины. Кроме того, я открыто заявляю о своей позиции ещё потому, что в России никто сейчас открыто не может высказываться против войны. Более 15 000 людей были арестованы за антивоенные митинги и высказывания, и поэтому я выражаю своё позицию, как говорится, за себя и за того парня," - добавляет Петр.

Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на 
Фейсбуке
 или емейл на russian.program@sbs.com.au

К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.

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Я русский и я против войны



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