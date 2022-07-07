Я русский и я против войны. Арсений Кропачев

Гость подкаста - Арсений Кропачев из Сиднея.





"Войны убивают тысячи людей. Эти люди могли бы повлиять на развитие человечества, они могли бы значительно повлиять на ход истории. Пропаганда России направлена таким образом, чтобы устраивать спираль молчания для тех, кто против войны. Нужно выходить на митинги, чтобы остаться человеком. Вместе - мы сила и можем противостоять, а в одиночку делать это очень сложно", - говорит Арсений.



