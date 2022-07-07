Я русский и я против войны. Арсений Кропачев

I am Russian and I am against war

Russian woman at a protest in Sydney draws a poster "I am Russian and I stand with Ukraine Source: SBS Russian

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"Я русский и я против войны" - подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.

Гость подкаста - Арсений Кропачев из Сиднея.

"Войны убивают тысячи людей. Эти люди могли бы повлиять на развитие человечества, они могли бы значительно повлиять на ход истории. Пропаганда России направлена таким образом, чтобы устраивать спираль молчания для тех, кто против войны. Нужно выходить на митинги, чтобы остаться человеком. Вместе - мы сила и можем противостоять, а в одиночку делать это очень сложно", - говорит Арсений. 

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