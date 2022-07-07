Я русский и я против войны. Анна Харзеева

Гость подкаста - автор книги и историк из Сиднея Анна Харзеева.





"Мне пришлось уехать из России. Я прекрасно понимаю, что мое личное мнение не волнует ни Путина, ни наше правительство. Невозможно поверить, что это происходит здесь и сейчас. Каждый голос против войны, который звучит сейчас, будет важен для будущего поколения, это будет внутренней опорой для тех, кто будет изучать эти события", - говорит Анна.



