Я русский и я против войны. Анна Харзеева

I am Russian and I am against war

Russian woman at a protest in Sydney draws a poster "I am Russian and I stand with Ukraine Source: SBS Russian

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"Я русский и я против войны" - подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.

Гость подкаста - автор книги и историк из Сиднея Анна Харзеева.

"Мне пришлось уехать из России. Я прекрасно понимаю, что мое личное мнение не волнует ни Путина, ни наше правительство. Невозможно поверить, что это происходит здесь и сейчас. Каждый голос против войны, который звучит сейчас, будет важен для будущего поколения, это будет внутренней опорой для тех, кто будет изучать эти события", - говорит Анна. 

Если вы тоже хотите стать участником нашего нового подкаста - напишите нам личное сообщение на 
Фейсбуке
 или емейл на russian.program@sbs.com.au
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