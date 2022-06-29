Я русский и я против войны. Галина Середина

I am Russian and I am against war

Russian woman at a protest in Sydney draws a poster "I am Russian and I stand with Ukraine Source: SBS Russian

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"Я русский и я против войны" - подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.

Гость подкаста - Галина Середина. В Macquarie University она занимается правовой поддержкой исследований и оценкой создаваемых в процессе исследований объектов интеллектуальной собственности. 

"Война России против Украины – это огромная глобальная трагедия семейного уровня, человеческого уровня масштаба Вселенной. Мы, россияне, должны осознать, что мы поступили как предатели по отношению к Украине. Человеческие связи между нами были очень тесны и в одночасье мы разрушили эти связи и эти человеческие мосты. И если сейчас мы, россияне, не будем высказываться, то никогда не будет никакой надежды на то, чтобы эти связи и мосты наладились", - говорит Галина.

"На пропаганду только на "Russia Today" выделяется около 215 миллиардов рублей в год. А с начала войны затраты, расходы на пропаганду выросли в 3 раза. Исследователи на канале "Популярная политика» доказали, что пропаганда занимает сейчас 16 с половиной часов эфира в день, без учета новостей.

Эта война ведется от нашего имени, хотя мы никогда не давали полномочий этому государству вести эту войну, но она ведется. И поэтому нам нужно высказываться очень активно. Особенно россиянам, которые живут за пределами России. У нас есть роскошь говорить, свободно выражать свое мнение и не бояться за свои слова и за то мнение, которое мы выражаем", - уверена Галина. 

Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на 
Фейсбуке
 или емейл на russian.program@sbs.com.au

К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.

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