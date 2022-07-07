Я русский и я против войны. Екатерина Трушкина

I am Russian and I am against war

Russian woman at a protest in Sydney draws a poster "I am Russian and I stand with Ukraine Source: SBS Russian

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"Я русский и я против войны" - подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.

Гость подкаста - Екатерина Трушкина из Сиднея.

"Мы не должны так жить. Один диктатор и тиран в Беларуси поддерживает другого, в России. Закрылись все независимые СМИ.  Война - это не просто неправильно, это должно остановиться прямо сейчас, это никакая не специальная военная операция. Я знаю, что нам всем угрожает за открытое мнение, я знаю, что многие люди боятся, я тоже боюсь. У меня нет австралийского паспорта, мне некуда бежать. Но мне надо жить с собой и самой себе я говорю: это война, люди умирают. Умирают солдаты с двух сторон, умирают дети, женщины, старики. Я призываю всех делать все, что вы можете. Мы должны высказывать свое мнение, не молчать", - говорит Екатерина. 

Если вы тоже хотите стать участником нашего нового подкаста - напишите нам личное сообщение на 
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 или емейл на russian.program@sbs.com.au

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