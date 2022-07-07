Я русский и я против войны. Екатерина Трушкина

Гость подкаста - Екатерина Трушкина из Сиднея.





"Мы не должны так жить. Один диктатор и тиран в Беларуси поддерживает другого, в России. Закрылись все независимые СМИ. Война - это не просто неправильно, это должно остановиться прямо сейчас, это никакая не специальная военная операция. Я знаю, что нам всем угрожает за открытое мнение, я знаю, что многие люди боятся, я тоже боюсь. У меня нет австралийского паспорта, мне некуда бежать. Но мне надо жить с собой и самой себе я говорю: это война, люди умирают. Умирают солдаты с двух сторон, умирают дети, женщины, старики. Я призываю всех делать все, что вы можете. Мы должны высказывать свое мнение, не молчать", - говорит Екатерина.



