Я русский и я против войны. Вероника Маккензи-Смит

Гость подкаста - Вероника Маккензи-Смит, сотрудник Australian Nuclear Science and Technology Organisation из Сиднея.





"Я против войны, потому что нет высшей ценности, чем человеческая жизнь, потому что убивать - это нехорошо. Важно не молчать, потому что российская пропаганда сейчас хорошо запудривает людям мозги по поводу того, что мы якобы все едины и надо проводить то, что они называют спецоперацией и денацификацией в Украине. Людям в России, тем, кто против войны, важно видеть нашу поддержку и понимать, что они не одиноки, что с их моральным компасом все в порядке", - говорит Вероника.



