Я русский и я против войны. Леонид Петров

Гость подкаста - Леонид Петров, декан Международного Колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник в Австралийском Национальном университете-колледже азиатско-тихоокеанских исследований.





"Почему я против войны? Я не думаю, что найдутся люди, которые бы выступали за войну, хотя войны бывают справедливые и несправедливые, захватнические и оборонительные. В некоторых случаях это - имперские войны, в данном случае имперскую и завоевательную войну ведет Россия, пытаясь присоединить территории, утерянные в результате разрушения Советского Союза. Украина соответственно ведет национально-освободительную войну, сопротивляясь присоединению своих территорий и уничтожению своей государственности. Поэтому в данном случае я рассматриваю эту войну как несправедливую. Эта война может вызвать внутренний раскол внутри России и вызвать гражданскую войну, потому что в Украине русские во многих случаях убивают русских, русскоязычные этнические русские сражаются на стороне Украины и погибают, и эту войну уже можно рассматривать как гражданскую", - говорит Леонид.



