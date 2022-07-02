Я русский и я против войны. Анна Горфункель

Гость подкаста - Анна Горфункель, владелица малого бизнеса из Мельбурна.





"Я выступаю против захватнической войны России в Украине, потому что вижу в этом откровенное варварство, несовместимое с гуманистическими ценностями всего цивилизованного мира в XXI веке. Презрев все возможные законы, от библейских до положения собственной Конституции, и отправив российских солдат зачем-то убивать население Украины, Россия не только принесла смерть и страдания на землю братскую государства, но буквально за день перечеркнула десятилетия развитие своего собственного общества и во многом аннулировала величайшие его достижения. Сегодня решение больного диктатора начать войну означает тысячи потерянных жизней, включая уже сотни детей, и миллионы разбитых судеб и величайшую гуманитарную катастрофу в Европе со времён Второй мировой войны," - говорит Анна.





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