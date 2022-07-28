Я русский и я против войны. Анна Климова

Гость подкаста - дизайнер из Сиднея Анна Климова.





"Мне кажется, что любой нормальный человек должен быть против войны, против убийства людей и бомбежек. Когда я слышу, как бомбят города, я чувствую, словно эти бомбы падают и попадают в меня. Я разговариваю со своими друзьями в России, многие просто игнорируют тот факт, что идет война. Они продолжают жить нормальной жизнью, и моя попытка разговаривать с ними и попытаться их разбудить и сказать, что так нельзя, нужно скинуть с себя вот это вот равнодушие, нужно что-то делать, ничем не заканчивается. Находясь здесь, в Австралии, мы пытаемся что-то делать, я работаю в центре помощи украинцам по выходным", - говорит Анна.





Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на Фейсбуке или емейл на russian.program@sbs.com.au





К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.



