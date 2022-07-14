Я русский и я против войны. Тори Аддамс

I am Russian and I am against war

Russian woman at a protest in Sydney draws a poster "I am Russian and I stand with Ukraine Source: SBS Russian

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"Я русский и я против войны" - подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.

Гость подкаста - Тори Аддамс, модель из Сиднея.

"Я против войны, потому что это - античеловечно, безнравственно и антиморально. Любой здравомыслящий человек будет искать мирный выход из любой сложившейся ситуации. У войны нет оправдания. Сейчас нельзя молчать, важно любым возможным способом выражать свою антивоенную позицию", -  считает Тори.

Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на 
Фейсбуке
 или емейл на russian.program@sbs.com.au

К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.

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