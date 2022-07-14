Я русский и я против войны. Тори Аддамс

Гость подкаста - Тори Аддамс, модель из Сиднея.
"Я против войны, потому что это - античеловечно, безнравственно и антиморально. Любой здравомыслящий человек будет искать мирный выход из любой сложившейся ситуации. У войны нет оправдания. Сейчас нельзя молчать, важно любым возможным способом выражать свою антивоенную позицию", - считает Тори.
Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на или емейл на russian.program@sbs.com.au
К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.
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